Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta terça-feira (6)

O que os astros reservam para você neste dia 6 de maio de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Vênus segue empoderando seu signo e hoje forma aspecto super positivo no céu, deixando seu astral blindado e protegido no lado financeiro e profissional. Metas importantes podem ser alcançadas no serviço e o dindim virá pra conta, mas a cereja do bolo será mesmo a paixão e tudo indica que seus sonhos podem virar realidade.

COR: ROXO

PALPITES: 57, 54, 39

Hoje, além de se valer do seu carisma, simpatia e criatividade, também vai contar com vitalidade para fazer tudo o que tem vontade. Com a Lua em seu paraíso, seus encantos estarão em evidência. No romance, o clima esquenta à noite e os desejos ficarão à flor da pele.

COR: AMARELO

PALPITES: 05, 35, 44

Hoje os assuntos domésticos e familiares recebem excelentes energias e você vai dar o seu melhor para tudo ficar em ordem. O trabalho também vai contar com boas vibes. Os assuntos amorosos vão ferver à noite e Vênus garante que você deve fazer um tremendo sucesso.

COR: CINZA

PALPITES: 14, 13, 59

Vênus ilumina o seu astral nesta terça e promete mais prestígio e sucesso para você. Hoje o planeta do amor e do dinheiro forma um aspecto super positivo no céu. As finanças também ganham estímulos e melhorias salariais podem ser conquistadas. Os assuntos do coração não ficam atrás e devem proporcionar grandes alegrias

COR: PRATA

PALPITES: 20, 18, 02