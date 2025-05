São Bernardo só empata com invicto Londrina

O São Bernardo FC tinha a vantagem de atuar em casa pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, mas a série de 11 desfalques no elenco do técnico Ricardo Catalá complicou a atuação diante do Londrina, na noite da última segunda-feira (5), no Estádio 1º de Maio. Com o 0 a 0 final no marcador, o Tigre chegou a cinco pontos na classificação, na 11ª colocação, enquanto os paranaenses, com oito, continuam invictos, em quinto lugar, após duas vitórias e duas igualdades.

Foi o segundo empate dos donos da casa na competição – na estreia, o Tigre havia ficado no 1 a 1 com o ABC-RN, no mesmo local. O São Bernardo acumula ainda uma derrota (1 a 0 diante do Maringá-PR) na segunda rodada e uma vitória, por 1 a 0, sobre o Itabaiana, na terceira. Os dois compromissores foram como visitante.

Na próxima rodada, às 17h de sábado, o time são-bernardense irá a Campinas para enfrentar o Guarani, que venceu a primeira partida na última rodada – 2 a 1 sobre o Botafogo-PB. O Bugre é o 14º colocado, com três pontos.

Ainda na última segunda-feira, mesmo atuando em Florianópolis, o Figueirense acabou superado por 3 a 2 pelo Caxias, no Estádio Orlando Scarpelli. Com o resultado, os gaúchos subiram para a quarta posição, com nove pontos, enquanto os catarinenses continuam na lanterna, com apenas um.

O Ituano lidera a competição, com dez pontos, a exemplo de Ponte Preta e Maringá-PR, que perdem nos critérios de desempate.