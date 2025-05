Legislativo homologa registro de preços para locar palcos

A Câmara de São Caetano, presidida por Carlos Humberto Seraphim, o Dr. Seraphim (PL), publicou na edição de ontem do Diário Oficial resultado da adjudicação e homologação do pregão eletrônico nº 01/2025. O aviso versa sobre o registro de preço sobre locação de palcos de pequeno e médio portes, mão de obra e outras itens.

De acordo com a publicação, o objetivo é obter cotação de mercado para futuras contratações de “prestação de serviços abrangendo a elaboração, planejamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura (som, iluminação, palco, tenda e mobiliário), para atender aos diversos eventos da Câmara pelo período de 12 meses”.

Nos bastidores da política local, a publicação chamou a atenção dos vereadores, uma vez que os eventos promovidos ou solenidades ocorrem na sede do Legislativo, na Avenida Goiás, 600.

O ato do Poder Legislativo discrimina a quantidade e valores. Nos quesitos infraestrutura são orçados dez palcos, treliças de metal e maderites. O valor lançado em sistema é de R$ 99.900.

No lote 2, que envolve som e iluminação, há valores voltados para a mão de obra com eletricistas e ajudantes, carregadores, equipamentos de som, 60 metros quadrados de painel de LED entre outros itens ao custo estimado de R$ 296.900.

Por fim, o registro de preços contempla a locação de mobiliário e decoração, entre os itens 1.050 cadeiras, 25 tendas e 60 mesas. Neste lote, caso a Câmara resolva contratar a empresa, gastará R$ 54.222.

Somando os três serviços o custo total seria de R$ 451.022.

Em nota, a Câmara de São Caetano justifica a tomada de preços para “eventual contratação”, mas que não a obriga a “celebração imediata do contrato nem o total de itens listados”.

As propostas comerciais visam, segundo a assessoria de imprensa, atender a Casa em “eventos institucionais realizados ao longo de todo o ano, tanto em suas dependências internas como no Plenário e no Salão Nobre, quanto em espaços externos, como a Praça dos Estudantes, localizada em frente ao Legislativo, além de outros locais, como por exemplo igrejas, universidades, escolas e teatros, a fim de facilitar o acesso do público específico da solenidade. Tais ações ocorrem mediante solicitação dos vereadores ou de entidades representativas da sociedade civil, desde que previamente autorizadas pela Presidência da Casa.”

Nesse contexto, o pregão eletrônico traz estimativa de valores. A base de comparação, ainda de acordo com o posicionamento “foi construída com dados da média histórica de utilização verificada em exercícios anteriores, considerando a frequência e o porte das atividades institucionais realizadas. A utilização de estrutura de palco, por exemplo, é prevista para eventos que demandem maior visibilidade e adequação do espaço físico, como a ampliação da área disponível”, pontuou a Câmara na nota.