São Caetano cria plataforma de formação a profissionais

A Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lançou a Plataforma Educacional Digital AutoriaSCS. A ferramenta marca um novo capítulo na política de formação continuada dos profissionais da rede municipal de ensino.

Idealizada como o Cecape Digital, a plataforma foi desenvolvida ao longo dos últimos meses, e nasce com o propósito de fortalecer a prática pedagógica, ampliar os conhecimentos dos educadores e promover o protagonismo docente no ambiente digital.

A apresentação da plataforma foi realizada na última segunda-feira (5), no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação). Inicialmente, os cursos serão oferecidos pela equipe do Cecape e do NAEI (Núcleo de Atenção à Educação Inclusiva), com conteúdos inéditos e autorais. Os cursos terão possibilidade de certificação.

Os primeiros cursos disponíveis na plataforma são: Os Princípios do Currículo Municipal de São Caetano; São Caetano – Legislação e Políticas Educacionais; Território Lúdico – Uma Jornada Pela Ludicidade; A Escrita Criativa Como Processo Para a Construção das Narrativas do Desenvolvimento Infantil; e A Sondagem e Seus Processos.

Além dos cursos, os usuários terão acesso a textos de apoio, podcasts e materiais complementares. A partir de 2026, a plataforma também abrirá espaço para cursos autorais elaborados por professores da própria rede, valorizando o conhecimento interno e estimulando a criação de novas experiências formativas.

“A AutoriaSCS representa passo fundamental para democratizar o acesso à formação continuada. É uma ferramenta feita por educadores e para educadores”, destaca a diretora do Cecape, Maiberte Brogliato.