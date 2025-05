Tricolor visita Alianza Lima para manter invencibilidade

Em preparação desde domingo, em Lima, no Peru, o São Paulo entra em campo nesta terça-feira (6), para tentar aumentar a vantagem na liderança do Grupo D da Copa Libertadores da América, diante do Alianza Lima, às 19h, pela rodada que abre o returno da fase inicial.

O primeiro encontro entre as equipes, na segunda rodada, acabou em empate por 2 a 2, no MorumBis. O atacante Ferreirinha foi o autor dos dois gols do Tricolor.

Com sete pontos, o time de Zubeldía faz campanha invicta na Libertadores e ocupa a ponta da chave. O resultado positivo é importante para o time se manter no topo, já que o Libertad-PAR, vice-líder, ameaça a posição, com somente um ponto a menos.

Recuperado de lesão e reserva no último compromisso, o atacante Lucas Moura deve ser uma novidade no time titular para a partida.