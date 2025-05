Hamilton 'esquece' polêmica na Ferrari e aposta em look arrojado no Met Gala 2025

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton é um dos co-anfitriões do Met Gala 2025, evento de moda que aconteceu nesta segunda-feira, em Nova York. Neste ano, a cerimônia celebra o tema "Superfine: Tailoring Black Style" (Superfino: alfaiataria do estilo negro, em tradução livre).

Para a ocasião, Hamilton optou por um conjunto marfim, composto por um smoking moderno, gravata borboleta e uma boina na mesma paleta de cores. Como complemento, o piloto escolheu joias douradas.

Lewis Hamilton é presença constante em eventos de moda e costuma exibir seus looks nos paddocks, ao redor do mundo. Ele participa do Met Gala desde 2015.

O grande destaque de Hamilton no evento ocorreu em 2021, quando ele comprou uma mesa na celebração por US$ 275 mil (R$ 1,5 milhão) e convidou diversos estilistas negros.

No último domingo, Lewis Hamilton e a Ferrari entraram em conflito durante o GP de Miami de Fórmula 1. O heptacampeão se irritou com a estratégia da equipe e terminou a corrida em oitavo lugar, atrás do companheiro Charles Leclerc.

A próxima etapa da Fórmula 1 acontece entre 16 e 18 de maio, com o GP da Emília-Romanha, em Ímola. Será a primeira prova da temporada no continente europeu.