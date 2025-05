Palavra do Leitor - 6 de maio de 2025

Justiça

Três acusados de incendiar a estátua do bandeirante Borba Gato foram julgados em São Paulo. O caso ocorreu em 24 de julho de 2021. Os três respondiam aos crimes de incêndio, associação criminosa, adulteração da placa do veículo e corrupção de menor de idade. Na época foram presos, mas atualmente respondem aos crimes em liberdade. Numa eventual condenação, as penas somadas dos crimes poderiam ultrapassar os cinco anos de prisão. O desfecho do crime: um réu foi condenado, mas a pena de reclusão foi substituída por prestação de serviços comunitários. Qual a régua usada para punir a moça que escreveu na estátua com batom a frase “perdeu, mané”? É a régua da Justiça ou da vingança?

Izabel Avallone

Capital

Dia do Trabalho – 1

Foi patética a tentativa do descondenado presidente durante o pronunciamento do Dia do Trabalhador, tentando aproximar-se da população tratando-nos por ‘meus amigos e minhas amigas’. Primeiro porque o L é uma liderança desgovernada e, segundo, porque eu sabendo muito bem escolher minhas amizades, este sujeito jamais fará parte delas.

Walmir Ciosani

São Bernardo





Dia do Trabalho – 2

‘Carpinteiro de Nazaré’ (Palavra do Bispo, dia 1º). Eu quero, respeitosamente, pedir licença à sua excelência reverendíssima para lembrá-lo de que o templo religioso não é lugar de se fazer política. É lugar de oração.

Antônio de Pádua de Assis Moura

São Bernardo

Bolsa Família

O Diário, com muito brilhantismo, publicou raio x do Bolsa Família em novembro de 2023, dizendo que um em cada sete moradores recebia o benefício. Rico em detalhes, entrevistando famílias desamparadas, o material relatou o rigor da inserção no projeto. A não assiduidade às aulas levam famílias a perder o Bolsa Família. Especialistas ouvidos concluíram dizendo que se trata de política pública reconhecida mundialmente, com alto impacto na retirada da população da extrema pobreza. O impacto nas despesas da União é de 0,5% do Orçamento. Passados dois anos, o resultado da porta de saída do programa: superação de renda retira 1,3 milhão de famílias do Bolsa Família. Importante salientar o controle rigoroso na concessão diante do cruzamento do perfil socioeconômico. Com relação à porta de saída, quaisquer registros que identifiquem renda, seja no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), MEI (Microempreendedor Individual) ou outras, automaticamente geram a retirada do programa. A inovação do governo em tecnologia vem aprimorando o sistema, evitando fraudes e desvios dos recursos. Banalizar o papel social do programa é ignorar a pobreza. O governo Lula reduziu em 85% a insegurança alimentar severa no Brasil, segundo a pesquisa Mapa da Fome da ONU (Organização das Nações Unidas) de 2024. Não faço apologia ao governo atual, sempre me pauto pelos fatos.

Ronaldo Duran

Santo André

Respeito às autoridades

O Brasil, sob muitos aspectos, vai mal. Até cego pode ver. É que a nossa cúpula marajá, sob falso pretexto democrático, sempre querendo novos penduricalhos e flexibilizando leis para favorecê-la e aos amigos, só vai piorar. Daí o aparato de segurança, evitarem voos comerciais e restaurantes, para não ser hostilizada. É preciso, para recuperar o respeito e admiração, além do ir e vir sem ser molestada, mudar radicalmente: ao invés do ‘o que eu posso obter do meu País’, praticar ‘o que eu posso fazer pelo meu País’. As prioridades pessoais estão tão evidentes. Valorizar o Brasil será demorado. Será lento o novo olhar da comunidade à cúpula com respeito e admiração.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)