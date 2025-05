Governador entrega matrículas de 736 apartamentos em São Bernardo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) retorna nesta terça-feira (06) ao Grande ABC para entregar matrículas de imóveis e apresentar a carreta ‘CDHU Móvel’. Ao lado prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), o republicano entregará matrículas de 736 apartamentos aos moradores do Conjunto Habitacional São Bernardo F.

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) investiu R$ 2,9 milhões na regularização fundiária do empreendimento, que faz parte do projeto de urbanização do Complexo Vila Ferreira. O conjunto foi entregue em fases, entre 1993 e 2024. As ações de regularização visam a eliminar o passivo de imóveis construídos pela Companhia no passado que ainda necessitam desse documento oficial. Atualmente, todos empreendimentos da empresa são entregues com averbação e documentação completa, conferindo segurança jurídica aos moradores.

Para regularizar os conjuntos habitacionais antigos, a CDHU realiza uma série de etapas, como diagnóstico da situação fundiária, formulação de estratégia de regularização, elaboração de elementos técnicos necessários e execução de medidas junto aos órgãos competentes do município e do Estado, além de providências cartoriais e jurídicas, necessárias.

A matrícula individualizada proporciona segurança jurídica às famílias. Esse documento é uma espécie de certidão de nascimento do imóvel, contendo todas as informações essenciais para sua identificação legal, permitindo que os moradores tenham acesso a crédito, possam vender legalmente seus imóveis ou transferi-los para herdeiros, entre outros benefícios.

CDHU MÓVEL

Durante o evento, que ocorrerá a partir da 15h na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, será lançado serviço itinerante da CDHU, que vai percorrer os municípios, para facilitar o acesso dos mutuários aos serviços.

O objetivo é aproximar a CDHU da população, disponibilizando atendimentos presenciais que normalmente são realizados nos escritórios regionais da companhia, como regularização financeira e contratual, orientações jurídicas, oficinas promovidas pela equipe social e ações municipais.

O atendimento será prestado em cidades com alta demanda e que não sejam sede de escritórios regionais. Nesta terça-feira, uma carreta estará em São Bernardo, dando suporte à entrega das matrículas aos moradores do Conjunto São Bernardo F. Em seguida, partirá para o atendimento regional, que terá como primeiro ponto o município de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, ainda no mês de maio. Na sequência, haverá pontos de parada em cidades da região administrativa de Campinas, em calendário a ser divulgado posteriormente.





VILA FERREIRA

O projeto de urbanização do Complexo Vila Ferreira, desenvolvido pela CDHU, tem como objetivo o desadensamento da área precariamente ocupada e a regularização urbanística e fundiária da Vila Ferreira, núcleo que ocupa área de 83.444,40 m² adquirida pela Companhia no ano de 1987.

O projeto prevê a produção de novas unidades habitacionais e obras de infraestrutura urbana para transformar o local em um bairro com plenas condições de habitabilidade. A CDHU já beneficiou 1.736 famílias com moradias e 112 com urbanização. Atualmente, estão em licitação obras de infraestrutura de saneamento e pavimentação para atender mais 190 famílias.