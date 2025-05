A pauta que Gisela deixou. Ilustrada pelo mestre Antoninho. Uma viagem foi feita... ...até o século XVI.

REGIONALIDADE

Neste Semana Rio Grande da Serra 2025, “Memória” está reconstituindo pontos de um encontro de memorialistas realizado na cidade há 35 anos. Hoje, a primeira noite, uma segunda-feira, 12 de junho de 1989. Dra. Gisela Leonor Saar e moradores locais recepcionaram membros do Gipem – o Grupo Independente de Pesquisadores da Memória do Grande ABC. Presentes: Paschoalino Assumpção (coordenador do Gipem), sindicalista Philadelpho Braz, socióloga Arlete Feriani, professor Antonio Perez e a reportagem do Diário.

Dra. Gisela Leonor Saar seguiu as diretrizes do Condephaat, o conselho estadual em defesa do patrimônio histórico-cultural paulista. Seu objetivo: o tombamento, ou pelo menos a preservação, da capela de Santa Cruz e São Sebastião junto à Matriz de Rio Grande da Serra.

VIAGEM NO TEMPO

Naquela noite, Dra. Gisela divulgou uma documentação que remete ao século XVI. Focalizou vultos como Brás Cubas, Martim Afonso de Souza e sua mulher. Passou pela Ordem de Nossa Senhora do Carmo. E descreveu rios que formaram a Represa Billings e caminhos como a estrada de Santos a Mogi das Cruzes.

Dra. Gisela, em conclusão: “Com esses documentos conseguimos provar que terras de Santa Cruz e a capela, estavam nesta região”.

O certo é que a capelinha de Santa Cruz sobrevive como a mais antiga do Grande ABC, mesmo que reconstruída. A mesma capelinha que em 1979 foi parcialmente derrubada por paroquianos interessados em ter um espaço maior para a construção da igreja matriz.

EM PAUTA

A primeira escola, o primeiro cemitério, a serraria da Streiff, o Caminho de Zanzalá. A presença do alferes Francisco Martins Bonilha que, no século XIX, apossou-se de terras devolutas no Rio Grande da Freguesia de São Bernardo. A sinopse do condomínio Sítio Rio Grande – foram itens divulgados por Gisela Leonor Saar na abertura daquele ciclo de palestras na Câmara Municipal de Rio Grande da Serra.

A ESCOLA

O fecho da palestra de Dra. Gisela em 1989 foi a primitiva escola da Estação Rio Grande, uma das primeiras da região, segundo pesquisa do professor Antoninho Angelo Orlando, rio-grandense também apaixonado por História e Memória.

Um nome foi citado na ocasião, o da professora Raquel Silveira, uma das primeiras do Rio Grande. Entre os examinadores, Alfredo Luiz Flaquer, irmão do senador Flaquer.

E onde ficava a escola primeira de Rio Grande. Dra. Gisela contou:

Ficava em frente à casa de João Castelucci e seu filho Ricardo Castelucci. Uma casinha de madeira, sobre pilotis. Tinha duas grandes janelas voltadas para o sol e uma varanda ao lado.

Eram duas salas, uma salinha para a professora e outra para estudo.

Ficou muito tempo ali até ser demolida porque a Light começou a penetrar com as águas da represa. Os alicerces ainda estão lá. Ainda dá para examinar.

NOTA DA MEMÓRIA – Rio Grande da Serra está organizando o encontro dos memorialistas – o sexto da série. Que tal, durante a jornada, ir até o local onde funcionou a Escola Preliminar Mista da Estação do Rio Grande? Será que os alicerces ali permanecem no matagal que se formou?

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

PATRIMÔNIO. Casa dos Castelucci resistiu à chegada da Represa Billings, na segunda metade do século XX, diferentemente da escolinha em frente: memorialistas do Grande ABC, vamos visitar o lugar e fazer ali a foto coletiva dos nossos encontros?

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 6 de maio de 1995 – Edição 9006

MANCHETE – Supremo Tribunal Federal pode criar dívida de R$ 40 milhões em São Caetano.

O orçamento municipal seria afetado em 33% se parecer do STF em favor dos servidores municipais fosse confirmado.

Havia diferenças salariais no funcionalismo acumuladas desde 1992.

MAUÁ – Petrobras prometia auxílio financeiro para a restauração dos painéis do pintor romeno Emeric Marcier, na capela da Santa Casa local.

MEMÓRIA – Em 1995, a colônia japonesa do bairro Cooperativa, em São Bernardo, já não fazia a festa poliesportiva Undokai, mas não deixava de lembrar e festejar o seu aniversário. Criada em 1935, a colônia celebrava 60 anos de história.

SHOW – Renato Teixeira trazia para o Carlos Gomes, em São Bernardo, o show “Entre Amigos”.

LIVRO – Marcelo Duarte lançava o “Guia dos Curiosos”.

EM 6 DE MAIO DE...

1955 – Montevideo, 6 (UP) - Conflito entre policiais e católicos em Buenos Aires. Interceptada pela polícia uma passeata de protesto contra a separação da Igreja do Estado. Os deputados argentinos jurarão doravante “pela Constituição”.

HOJE

Dia Nacional da Matemática e dos Matemáticos, data escolhida em homenagem ao matemático Malba Tahan, que nasceu nesse dia, em 1895.

Dia do Cartógrafo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Irapuru. Elevado a município em 1954, quando se separa de Pacaembu, na região de Araçatuba.

No Rio Grande do Sul, Palmeira das Missões e São Paulo das Missões.

No Espírito Santo, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante.

Em Pernambuco, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão.

E mais: Antonina do Norte (CE), Barcelos (AM), Denise (MT), Goiandira (GO), Ibipitanga (BA), Mandaguari (PR) e Quixaba (PB).

São Domingos Sávio

6 de maio

Italiano (1842-1857). Padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas.

Ilustração: Cruz Terra Santa (divulgação)