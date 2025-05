Santo André lança Maio Amarelo com foco em segurança no trânsito

Santo André deu início à campanha Maio Amarelo com uma série de atividades educativas voltadas à segurança no trânsito, com foco em motoristas, pedestres e estudantes da rede municipal. A edição deste ano aposta em ações interativas e presenciais para conscientizar a população sobre atitudes que salvam vidas nas ruas e avenidas da cidade.



Entre os destaques está o Cimob (Circuito Itinerante de Mobilidade), uma minicidade montada especialmente para alunos, com sinalização, faixas de pedestres, semáforos e placas de trânsito. O objetivo é ensinar, de forma lúdica, o comportamento correto no trânsito desde cedo.



Nos fins de semana, o Centro de Educação para a Mobilidade, dentro da Sabina Escola Parque do Conhecimento, abrirá as portas para dinâmicas e oficinas educativas. Também está prevista uma blitz voltada a motociclistas, com distribuição de materiais de orientação.



“A cada dia, milhares de acidentes poderiam ser evitados com mais atenção e respeito às leis de trânsito. Estamos levando informação até as escolas, terminais de ônibus e diretamente para os condutores. Um trânsito mais seguro começa com a atitude de cada um”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote.



Outras ações incluem cursos de direção defensiva para GCMs, motoristas do Samu, agentes do Semasa e para o público em geral. Motociclistas também terão acesso a uma capacitação exclusiva em pilotagem segura. No encerramento da campanha, uma apresentação teatral da Cia. Sopa será realizada no estacionamento da Sabina.



A programação completa pode ser acessada no site: https://maioamarelosa.wixstudio.com/home