Região tem ações de consciência no trânsito após alta em óbitos

Depois de ter o primeiro trimestre mais mortal no trânsito desde 2016, com 56 óbitos, de acordo com dados do InfoSiga, sistema de monitoramento gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), o Grande ABC recebe diversas ações da campanha mundial Maio Amarelo, que este ano traz o tema ‘Desacelere: seu bem maior é a vida’.

Em parceria com o Detran-SP, Mauá realiza, na quinta-feira (8), às 10h30, ação na faixa de pedestres da Avenida Barão de Mauá, 3.350, que faz parte do programa Sinal de Respeito, lançado em julho de 2024. Os cidadãos são orientados sobre a importância da utilização da faixa para atravessar ruas e avenidas.

A mesma iniciativa ocorrerá em São Bernardo, na Avenida Redenção, na sexta-feira (9), e, em São Caetano, dia 14, em via ainda não definida. No dia 12 será a vez de Santo André ter atividade de conscientização com motociclistas. Em Rio Grande da Serra, um dia depois, haverá campanha educativa com os condutores do transporte escolar, além da distribuição de folhetos educativos.

A Prefeitura de Santo André vai realizar ações educativas com motoristas de ônibus, que vão acontecer nos terminais da Vila Luzita e Santo André Oeste. Os alunos de escolas municipais receberão o Cimob (Circuito Itinerante de Mobilidade), que consiste em estrutura móvel que simula cidade com sinalização, ruas, semáforos, placas e faixa de pedestres.

A gerente de Educação de Trânsito de Santo André, Nathalia Lopes Marques Belchior, ressalta que durante todo ano são feitas atividades. Em 2024, quase 40 mil alunos foram impactados. “No total, 300 mil pessoas foram alcançadas, cerca de um terço da população da cidade. Acreditamos que a transformação vem da educação”, afirma.

São Caetano terá a distribuição de folders digitais, viatura para blitze educativas e mascotes durante as campanhas. “Quando falamos no conjunto de mobilidade urbana temos de pensar no trânsito de veículos, motocicletas, ciclistas e, também, pedestres. Por isso, precisamos estar sempre levando aos moradores a importância de termos convivência mais harmoniosa”, diz o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Marcelo Ferreira de Souza.

Em Diadema, há ações previstas para quinta-feira na travessia da Praça Castelo Branco, no Centro, e dia 12, no Largo Piraporinha, das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30. No dia 13, está previsto o início das atividades nas escolas Emeb Cândido Portinari e Emeb Doutor José Martins.

A Prefeitura de Ribeirão Pires inicia nesta terça-feira (6) a campanha educacional em parceria com a CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito). A cidade também realiza nas escolas ação do Cimob, na próxima quarta-feira (7) e na quinta, na Escola Estadual Professor Pandof Arnoni. A partir do dia 15, equipes estarão nas ruas realizando conscientização dos motorista e pedestres.

A concessionária SPMar também vai atuar com ações nos trechos Sul, que passa pela região, e Leste do Rodoanel Mário Covas. A campanha Acorda Caminhoneiro ocorrerá durante as madrugadas, para combater a fadiga ao volante, um dos principais fatores contribuintes para acidentes nas estradas. Os ciclistas também serão convidados para uma ação de alerta sobre os riscos de trafegar sem a devida sinalização em uma rodovia.