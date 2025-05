Gretchen reclama de participante e Victor Pecoraro vira piada na casa do Power Couple Brasil

O Power Couple Brasil vem dando o que falar! Na noite da última segunda-feira, dia 5, rolou a Prova das Mulheres, que movimentou a casa e colocou alguns casais em risco.

Na disputa, as mulheres deveriam organizar uma sala de estar e acertar a exata colocação dos móveis e decoração que os parceiros delas escolheram.

Algumas nem chegaram a finalizar a prova, como foi o caso de Gretchen e Esdres, Rayanne e Victor, Fran e Júnior, além de Gi Prado e Eros. Os que levaram a melhor foram Natália e Eike, que ficaram em primeiro lugar no ranking.

Após a prova, Gretchen conversou com seu marido sobre algumas atitudes de Talira Manñes, e a relação entre elas parece estar longe de melhorar.

- Eu vou falar uma palavra que eu não gosto de falar das pessoas, neste jogo, para mim, eles são irrelevantes, indiferentes. Não me incomoda a ponto de eu ter que levantar, a ponto de levantar de uma mesa, não, não, não. Deixa ela fazer o show dela, ela gosta de fazer um show, disse a dançarina.

Em outro momento na área externa, Giovanna, Diego, Talira e Rafa conversavam sobre a relação de amizade que está surgindo entre o ator Victor Pecoraro e Gretchen, chegando a debochar da situação:

- O Victor poderia muito bem ter pensado até na gente, mas não pensou, argumentou Diego.

- Ele tinha um milhão de possibilidades e ele conseguiu pensar na mais aleatória, disse Rafa.

- Eu acho que ali ele fica cego, tipo assim: Preciso me dar bem com ela, preciso. Ele é fã, será?, disse Giovanna debochando.

A participante ainda concluiu dizendo que não confia no ator.

- Eu não confio no Victor, depois do que ele fez ali com a Gretchen, fica toda hora aqui com o Neguinho e com a Emily, para mim ele quer se dar bem com todo mundo, concluiu.