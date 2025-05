Tráfego lento na chegada a SP pela Anchieta e Imigrantes nesta terça (6)

Motoristas enfrentam lentidão na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta (SP-150) e Rodovia dos Imigrantes (SP-160) na manhã desta terça-feira (6). A Ecovias, concessionária que administra as rodovias, atualizou as condições do trânsito às 7h55.



Na Anchieta, o tráfego é lento do km 20 ao km 17 e do km 14 ao km 10, ambos no sentido capital, devido ao excesso de veículos. Situação semelhante ocorre na Imigrantes, entre os kms 18 e 14, também no sentido São Paulo.



Nos demais trechos das duas rodovias, o tráfego segue normal, segundo a concessionária responsável.