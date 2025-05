PMI composto da China cai para 51,1 em abril, de 51,8 em março

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto (que engloba indústria e serviços) da China caiu de 51,8 em março para 51,1 em abril, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com a Caixin divulgada nesta terça-feira, 6. Já o PMI específico de serviços recuou de 51,9 em março para 50,7 em abril. Leituras acima dos 50 pontos indicam expansão da atividade.

Wang Zhe, economista sênior da Caixin, disse que o PMI composto chegou a 18 meses consecutivos em território expansionista. A oferta e a demanda nos setores de serviços e manufatura, contudo, desaceleraram por causa do conflito comercial entre a China e os Estados Unidos, segundo Wang.

"A economia chinesa teve um início forte no primeiro trimestre, com os principais indicadores macroeconômicos superando as expectativas do mercado, mostrando que as políticas incrementais estavam funcionando", afirmou o economista. "No entanto, ainda existem muitos fatores desfavoráveis que prejudicam o crescimento econômico, especialmente aqueles decorrentes das incertezas do comércio global."