Roteiro em Viena: como aproveitar a capital da Áustria

Imponente, majestoso, encantador… Qualquer adjetivo positivo parece pouco para descrever um roteiro em Viena, uma das cidades mais deslumbrantes do mundo. Sede da família Habsburgo – líder de um dos impérios mais importantes do mundo, a Casa da Áustria, que perdurou entre 1278 e 1918 –, Viena parece brincar com a história.

Museus modernos e antigos, monumentos famosos e lojas de grife, metrôs altamente tecnológicos e pacatos bondes convivem lado a lado num compasso perfeito. O que não faltam por lá são pontos turísticos espetaculares para colocar no roteiro.

Muitos deles, inclusive, fazem parte do Vienna Pass. Este cartão é muito útil para quem pretende ir a mais de quatro atrações na capital austríaca, por exemplo, uma vez que garante altos descontos.

Roteiro em Viena

Divulgação O majestoso parlamento de Viena, no Ring

Tudo por lá gira em torno do Ringstrasse (Ring, para os íntimos), anel viário que substituiu as antigas muralhas que delimitavam Viena no século 19 e hoje abraça toda a área central, onde está concentrada a maior parte das atrações históricas. É ali que deve começar um roteiro em Viena.

Hofburg

Uma das principais pontos turísticos do pedaço é o Hofburg (Palácio Imperial), antiga residência de inverno dos soberanos Habsburgos, composta por 12 prédios interligados de diferentes épocas. Ali há museus, apresentações de equitação e salões onde são promovidos bailes famosos.

Catedral de Santo Estevão e

Ao lado do Hofburg, aparecem a catedral de Santo Estevão, construída entre os séculos 13 e 15; a prefeitura, de estilo neogótico; o parlamento, com sua fachada grega; o Burgtheater (Teatro Municipal), de arquitetura barroca; e o Convento dos Capuchinos, que abriga a cripta imperial austríaca.Volksgartem e Stadtpark

Ah, e ainda tem o jardim Volksgartem, a Universidade de Viena, o Museu de Belas Artes, o Stadtpark (Jardim Municipal), a Igreja de São Pedro… Isso tudo sem falar na grande joia da capital da Áustria: a música clássica, que ali parece pairar no ar.

Música e arte em Viena

Divulgação Staatsoper, a famosa Ópera de Viena

Mozart, Schubert, Beethoven, Stolz, Strauss e diversos outros compositores brilhantes estão presentes em cada canto de Viena, seja nos concertos e óperas ou nos locais em que eles viveram (alguns nasceram) ou se apresentaram.

A Staatsoper, a ópera oficial, tem uma programação intensa durante o ano todo, assim como a Filarmônica de Viena, aquela mesma que, todo 1º de janeiro, celebra em sua Sala Dourada o Concerto de Ano Novo, transmitido pela TV e rádio em diversos países. No Stadtpark, Strauss aparece reluzente em uma estátua dourada.

Museus em Viena

Divulgação Museum Quartier, em Viena

Fora a música, os mais de 50 museus de Viena são outro atrativo imperdível. Perto do Ring, concentra-se o Quarteirão dos Museus (Museum Quatier), um dos maiores lugares do mundo reservados à arte.

São 60 mil m2 de museus construídos entre 1994 e 2001 no local onde ficavam os antigos estábulos do império. Os que merecem maior destaque são o Leopold, que tem uma bela coleção de Gustav Klimt (1862-1918), e o Momuk, de arte contemporânea.

Um pouco mais afastado – mas não mais que dez minutos de metrô – está o Palácio Belvedere, outra maravilha da cidade. Não há muitas obras famosas por lá, a não ser O Beijo, de Klimt, que por si só já justifica a visita.

Palácio de Schönbrunn

Divulgação/www.peterrigaud.com Palácio Schönbrunn, em Viena

Mais distante do centro fica o destino mais popular de Viena: o palácio Schönbrunn, sede do governo e casa de veraneio dos Habsburgos.

Construído no início do século 17 e reformado no século 19, o palácio ostenta 1,4 mil salas e mais de 14 hectares de jardins deslumbrantes. Nesse espaço, fica o maior zoológico particular da Europa, um labirinto de plantas e o Gloriette, monumento de onde se tem uma linda vistas de Viena.

A habitante mais ilustre de Schönbrunn durante os meses de verão foi a imperatriz Elizabeth, mais conhecida como Sissi. Ela foi uma espécie de Princesa Diana do século 19, apontada em sua época como a nobre mais bonita da Europa.

O palácio é cheio de referências à imperatriz, assim como boa parte das lembrancinhas vendidas na cidade. Com um desfecho trágico em sua vida (foi assassinada aos 61 anos), Sissi é adorada até hoje pelos austríacos.

Prater

Divulgação Detalhe de roda-gigante no Prater, em Viena

Uma vez em Viena, vale a pena também conhecer o Prater, palco da roda-gigante mais antiga do mundo, construída em 1897; o Hundertwasserhaus, uma edificação pública com fachada ousada, marco da arquitetura contemporânea; e o Naschmarkt, um delicioso mercado a céu aberto que vende delícias locais, sempre frescas.

No verão, é uma boa também ir ao Donauinsel, ilha no Rio Danúbio que funciona como uma praia repleta de barzinhos para os vienenses.

Como economizar nos ingressos

Uma boa dica para economizar nos ingressos na hora de montar um roteiro em Viena é adquirir um Vienna Pass.

Trata-se de um cartão que permite acesso com desconto a mais de 70 atrações da cidade, incluindo os palácios Schönbrunn, Hofburg e Belvedere, o ônibus turístico, a Catedral e a Casa de Mozart.

O valor do passe compensa muito em relação aos preços individuais caso visite quatro ou mais pontos turísticos de Viena. Isso sem contar o transporte ilimitado de ônibus durante o tempo de vigência do cartão, que é uma mão na roda.

De quebra, o Vienna Pass garante entrada preferencial em diversas atrações. Assim, você também ganha tempo.

Onde ficar em Viena

O Innere Stadt, ou Primeiro Distrito, é o melhor lugar para ficar em Viena. Ali você estará próximo às principais atrações do Ring, como o Hofburg, a Catedral Stephansdom e o museu Albertina. Isso o fará economizar bastante com transporte.

Outra boa opção é o Landstrasse, ou Terceiro Distrito. A região é um pouco mais calma que o Ring e concentra lindos pontos turísticos, a exemplo do Belvedere.

Também vale considerar o Leopoldstadt (Segundo Distrito), sobretudo na região do Prater, e o Wieden (Quarto Distrito). Neste último caso, a dica é ficar perto do Naschmarkt, onde há também uma estação de metrô.

Confira minhas dicas de hotéis em Viena:

Reprodução Hotel Nestroy

Os quartos são equipados com TV LCD e oferece acesso gratuito à internet wi-fi. O hotel tem ainda sauna seca e uma academia de ginástica e está próximo dos principais pontos turísticos da cidade. É uma boa opção para se hospedar com conforto sem pagar o preço de um cinco estrelas.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução arte Hotel Wien Stadthalle

Para quem procura uma boa relação custo-benefício, este é um dos hotéis econômicos de maior qualidade de Viena. Tem estilo butique e fica bem localizado, perto de uma estação do metrô. Os quartos são pequenos, porém confortáveis.

Veja prços e avaliações

—

Reprodução Wombat’s City Hostel Vienna Naschmarkt

Ótima opção para quem quer gastar pouco. Este albergue tem quartos confortáveis e fica bem localizado, em frente ao Naschmarkt, um dos principais mercados de rua de Viena, e pertinho de uma estação de metrô. Tem bons quartos individuais com banheiro, caso prefira algo mais privativo.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Andaz Vienna Am Belvedere

O prédio do Andaz Vienna Am Belvedere chama atenção pelo visual, com janelas que se estendem do chão até o teto. O sofisticado hotel-butique oferece acomodações modernas e conta com um belíssimo bar panorâmico no último andar, chamado Aurora.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Hotel Sacher

Extremamente luxuoso e localizado na cara do gol, no Ring, o Hotel Sacher é uma das opções de hospedagem mais elegantes de Viena. Vale a pena visitar o Grüne Bar, que serve menus degustação, pratos à la carte e a famosa torta Sacher.

Veja preços e avaliações

—

Outros hotéis em Viena

O prêmio World Best Awards, da prestigiada publicação de turismo Travel + Leisure, selecionou os melhores hotéis de Viena para quem busca luxo e sofisticação. Entre eles estão o Andaz Vienna ann Belvedere e o Hotel Sacher, listado acima. Clique nos nomes para conferir mais detalhes dos outros:

As opções abaixo também contam com ótimas avaliações e são indicadas para quem procura onde ficar em Viena. As três primeiras, inclusive, têm ótima relação custo-benefício.

—

O que você precisa saber antes de ir a Viena

Quando planejo minhas viagens para Viena ou qualquer outro destino da Europa, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e gosto mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca me deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Tem dois ótimos serviços que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers. Um é o Get Your Guide e o outro é o Civitatis. Ambos são muito completos.

Onde reservar: Get Your Guide e Civitatis

—

