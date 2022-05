SizePDF: site permite editar e converter arquivos PDFs gratuitamente

Da Redação

Do 33Giga



27/05/2022



Atualmente, há diversos sites e programas que permitem edição de arquivos PDF. Entre diversos destaques, um dos sites que permitem realizar esse tipo de tarefa é o SizePDF.

Assim como seus concorrentes, o SizePDF tem como ponto forte a gratuidade de uso e a facilidade em ser operado. Para converter PDF em Word, por exemplo, basta selecionar ou arrastar o documento para a área de trabalho do SizePDF e aguardar alguns segundos.

Rapidamente, o SizePDF transforma o documento e exibe um botão Download. Aí, basta clicar sobre ele e baixar o arquivo transformado em .DOC. Nos testes realizados pelo 33Giga, com diferentes PDF, com número de páginas, imagens e gráficos diversos, o site manteve todas as características do arquivo original.

Para converter PDF em Excel, o processo é idêntico – arrastar ou encontrar o PDF, subir para a área de trabalho e realizar o download. O resultado é tão satisfatório quanto quando o documento é transformado em texto. As planilhas conseguem manter o mesmo padrão do arquivo fechado em PDF – inclusive respeitando células, gráficos e, até se for o caso, imagens diversas.

A ferramenta Small PDF para Word, basicamente, é uma versão diferenciada – mas quase igual – PDF em Word. Você inclui ou arrasta o documento fechando e ela transforma tudo em texto editável. Entretanto, em um formato bem mais leve que o original. Com isso, é possível, por exemplo, transferir o arquivo mais fácil via internet ou por outros meio eletrônicos.

De qualquer forma, e de maneira geral, o SizePDF funciona muito bem e agradou nos testes realizados pelo 33Giga.

Todas as funções

Assim como seus principais concorrentes, o SizePDF também faz o caminho inverso com arquivos digitais. Ele permite, por exemplo, transformar um texto do Word em PDF. Ou uma planilha repleta de células em PDF.

Abaixo, confira todas as opções de ferramentas oferecidas pelo SizePDF quando o assunto é edição de arquivos.

PDF para Word

iLovePDF para Word

Small PDF para Word

PDF para Excel

PDF para Powerpoint

PDF para Text

Word para PDF

Powerpoint para PDF

Excel para PDF

Text para PDF

Para utilizar absolutamente todas as funções acima, o procedimento é idêntico. Basta clicar sobre o que deseja fazer. Na janela que abrir, arraste o documento (ou encontre-o no computador) e inclua-o na área de trabalho do SizePDF.

Automaticamente, ele será transformado no que foi pedido e aparecerá o botão Download sob ele. Clique e baixe. Caso você deseje converter mais de um arquivo de uma vez, basta ir incluindo na área correta do SizePDF. A edição é automática e intuitiva.

Outras funções do SizePDF

Além de converter os diversos tipos de documentos, o SizePDF oferece algumas funções que podem agradar aos usuários. Além da já citada facilidade de uso, deve-se reforçar que trata-se de uma ferramenta gratuita.

Ele não exibe anúncios, o que evita distrações e deixa toda a experiência mais intuitiva. Outros pontos bacanas, em termos de facilidade de uso, é que não requer login e também dispensa que a pessoa tenha alguma conta no Gmail ou outro sistema de emails.

Além disso, o SizePDF permite gerar PDFs com proteção SSL, de forma que os arquivos podem ser criptografados. Assim, o usuárioo não precisa se preocupar com a segurança de suas informações que foram editadas.

Conclusão

Em resumo, o SizePDF é uma ótima alternativa para quem precisa trabalhar com arquivos PDFs e transformá-los em diferentes formatos. O processo de uso é rápido e fácil.

Entre os principais – e mais conhecidos, pelo menos no Brasil – players do mercado, está no mesmo patamar da concorrência. A vantagem dele, entretanto, é oferecer um serviço mais intuitivo e rápido, além de gerar, normalmente, arquivos em Word e Excel mais fidedignos ao PDF original.

Vale deixar no Favoritos de seu navegador. Seja ele o Chrome, o Opera, o Firefox ou qualquer outro. Em todos eles, pelos testes de 33Giga, ele se portou muito bem.

