Lollapalooza São Paulo – 5 dicas de passeios para aproveitar a cidade

Hoje (25/3) começa o Lollapalooza São Paulo, um dos maiores festivais de música da América Latina. O evento será realizado no Autodromo de Interlagos, na capital paulista. Entretanto, é esperado que 50% do público seja de outros municípios brasileiras e de países vizinhos, segundo dados da SPTuris. De olho nessa tendência, a Civitatis, empresa de excursões e visitas guiadas em diversos idiomas, preparou uma lista com cinco passeios para quem quer aproveitar os shows e ainda curtir as atrações da cidade. Confira!

Lollapalooza São Paulo: 5 passeios para curtir a cidade do festival

1. Tour pelo Centro

O “free tour pelo centro histórico de São Paulo” é a atividade mais procurada na cidade dentro da plataforma Civitatis. Totalmente gratuito, o programa está disponível em português, espanhol e inglês.

O ponto de partida é o Teatro Municipal. Depois, a galera segue pelo Vale do Anhangabaú, local onde é possível descobrir a origem do nome da região.

Depois, o grupo caminha sentido Viaduto do Chá e os visitantes passam pelo Edifício Martinelli, um dos cartões-postais e o primeiro arranha-céu de São Paulo. Também é possível apreciar a vista da cidade no Farol Santander, passear pela Rua 15 de Novembro e, depois, fazer uma pausa para descansar no Centro Cultural Banco do Brasil.

Outros lugares icônicos da metrópole também estão no roteiro. Entre eles, o Pateo do Collegio (lugar de nascimento de São Paulo), a Casa da Imagem (que abriga acervo com milhares de fotografias da cidade) e o Solar da Marquesa de Santos. Além disso, a programação termina na Praça da Sé, um dos espaços mais conhecidos da capital.

O passeio está disponível em 26 de março, às 10h, e tem duração de 2h30.

2. Passeio de helicóptero por São Paulo

Quem quer conhecer São Paulo com muito estilo pode optar por um tour de helicóptero. Esse passeio pode ser feito individualmente ou em grupos de até 5 pessoas, e está disponível nos três dias do festival.

A atração tem três opções de duração: 30 minutos em São Paulo, uma hora em São Paulo e uma hora pela Serra do Mar.

As reservas podem ser feitas até 24 horas antes, mediante a disponibilidade de lugar.

3. Tour fotográfico por São Paulo

Essa programação está disponível hoje (25/3) e tem duas opções de locais: a emblemática Avenida Paulista ou o Beco do Batman. O passeio tem duas horas de duração e oferece mais de 100 fotos digitais da experiência por R$ 120,40.

4. Tour de compras por São Paulo

As tendências de moda e decoração são alguns dos motivos pelos quais os visitantes procuram a cidade. Por R$ 277, o tour de compras da Civitatis leva em média cinco horas e começa na Oscar Freire, famosa por reunir marcas conceituadas. Para quem procura ofertas, a rua 25 de março também é indicada. O percurso termina no Brás, o maior centro de fabricação de têxteis do Brasil.

5. Passeio de barco privado por São Paulo

O passeio começa no centro cultural do Solo Sagrado de Guarapiranga, localizado em uma praça com mais de 327 mil metros quadrados. Depois, o tour segue pelos rio Guarapiranga, com direito a uma sessão de paddle surf e observação da fauna local.

