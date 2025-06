Robson Miguel inicia turnê Uma Volta ao Mundo, dia 1º, nos EUA

O violonista Robson Miguel inicia na próxima terça-feira (1º) sua nova turnê mundial Uma Volta ao Mundo, que iniciará nos Estados Unidos, passando pela Ásia, com apresentações no Japão, e pela Europa, com show programados em diversos países.

“Vou representar o nosso País nos Estados Unidos. Primeiramente em Chicago, depois Nova Jérsei e Kentuck. Serão dois meses fazendo palestras e shows”, disse ele. “Retorno ao Brasil, para depois seguir ao Japão. Irei a Hamamatsu, Shizuoka-ken, Nagoia e Tokio, voltando então para o tour tradicional pela Europa, indo à Itália, França, Espanha e Suíça, para lançar o dvd’ que gravei lá em três castelos e que está disponível no YouTube”.

O espetáculo Uma Volta ao Mundo traz seleção de composições e interpretações que representam a multiculturalidade. Do flamenco à bossa nova, do samba ao clássico, Robson Miguel conduz o público por uma jornada sonora única, combinando técnica apurada com emoção profunda.

Com mais de cinco décadas de carreira, o violonista é conhecido por idealizar o seu próprio castelo em Ribeirão Pires, que funciona como centro cultural e sede de seu escritório central.