Após jogo suspenso, João Fonseca é superado pelo 5º do mundo no ATP 250 de Eastbourne

João Fonseca voltou à quadra central do ATP 250 de Eastbourne nesta quinta-feira, após ter seu jogo suspenso por falta de iluminação natural na noite de quarta. E, na retomada da difícil partida contra o americano Taylor Fritz, o brasileiro de 18 anos sucumbiu ao bom domínio do número cinco do mundo sobre a grama e foi superado por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 7/5.

A partida, que valia vaga nas quartas de final, foi retomada no início da terceira parcial, com empate de 1 a 1 em sets no placar. No retorno do duelo, Fritz se mostrou mais concentrado e preciso nos golpes. Aproveitou um break point no quarto game e sacou para fechar em 5/3, porém viu Fonseca esboçar reação ao devolver a quebra. O brasileiro, contudo, voltou a perder o saque no 12º game e o americano sacramentou a vitória.

Curiosamente, Fonseca jogava melhor quando o jogo foi paralisado na quarta, por volta de 20h35 pelo horário local, 16h35 de Brasília. Naquele momento, o brasileiro estava com a confiança em alta após buscar uma virada no tie-break do segundo set. Do outro lado, Fritz parecia perdido, surpreso pela reação do jovem carioca.

Nesta quinta, em condições diferentes, Fonseca demonstrou dificuldade em retomar o ritmo de jogo. A temperatura estava mais baixa, com forte vento em quadra. Mesmo assim, o brasileiro ofereceu resistência diante de um dos maiores especialistas na grama no circuito.

O americano é o principal cabeça de chave do torneio, atual campeão e busca seu quarto troféu na competição inglesa. Fritz, que foi número quatro do mundo em 2024, costuma se destacar na grama: quatro dos seus nove títulos no circuito foram conquistados sobre o piso mais rápido do calendário.

Apesar de todo esse domínio, o americano fez jogo parelho com o brasileiro ao longo dos três sets. Ainda na quarta, Fritz fez valer sua intimidade com a grama de Eastbourne logo nos primeiros games. Ele aproveitou a primeira oportunidade cedida pelo brasileiro e obteve a primeira quebra de saque logo no segundo game.

Fonseca "entrou" no jogo no terceiro game e passou a confirmar seus games de saque com certa tranquilidade. Porém, não conseguiu aproveitar o único break point cedido pelo americano, que faturou a primeira parcial sem sobressaltos.

O segundo set foi mais parelho, com saques dominantes para ambos os lados. Fonseca concedeu dois break points, mas evitou a quebra com jogadas firmes, uma delas uma deixadinha arriscada que Fritz rebateu para fora. No tie-break, o brasileiro saiu atrás, mas buscou a virada e empatou o duelo.

Na retomada da partida, Fritz mostrou maior consistência na grama. Ele terminou o jogo com 30 erros não forçados, contra 40 do brasileiro. No quesito bolas vencedoras, a diferença foi mínima. O americano anotou 26, diante de 24 de Fonseca. No total, a partida teve duração de 2 horas.