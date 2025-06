Chiquinho do Zaíra mira chefia da Câmara

O vereador Chiquinho do Zaíra assumiu na última quarta-feira (25) a presidência do MDB de Mauá, mas de olho mesmo na presidência da Câmara para o biênio 2027-2028. Embora ainda pareça cedo para tal pretensão, as articulações já tiveram início no Legislativo. Uma conversa entre o parlamentar, que tem ao seu lado outros nove colegas da base do prefeito Marcelo Oliveira (PT), com o secretário de Governo, Hélcio Silva (PT), já ocorreu na última terça-feira (24). A intenção dos vereadores de partidos aliados é não permitir que o PT se mantenha no comando do Parlamento pela terceira vez consecutiva. Nesta quinta-feira (26), o posto está sob tutela do petista Juninho Getúlio, que foi reeleito com a troca de legislaturas. Chiquinho nega almejar o comando da Casa, mas os corredores da política mauaense dizem o contrário.

Bastidores

Provocação

As autoridades policiais não gostaram nada de saber que o empresário Marcelo Camargo (foto), suplente de vereador em São Caetano pelo União Brasil, disse recentemente ao Diário que ele seria o maior interessado em ver concluído o inquérito em que é averiguado por envolvimento em duplo homicídio, ocorrido em abril de 2023. Houve quem interpretasse a declaração como insinuação de que a Polícia Civil faz corpo mole. A coluna apurou que houve ordem para que a investigação fosse acelerada. A ver.

Antes do recesso...

Na última sessão da Câmara de São Bernardo do semestre, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) enviou apenas um projeto de lei, que para variar, foi aprovado de forma tranquila em plenário. A redação trata da abertura de crédito suplementar de R$ 1,5 milhão para custear o serviço do Procon Municipal, que passou pelo crivo dos parlamentares há duas semanas. Por enquanto, deve ficar por isso mesmo até agosto, visto que surgem comentários de que o governo não cogita levantar recesso durante julho, isso depois de começar a todo gás, enviando uma redação atrás da outra para o Legislativo.

Preservação da Billings

Por falar em Marcelo Lima, agora como presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a entidade regional realizará na manhã deste próximo sábado, às 9h30, o lançamento do plano de sinalização e identificação visual nas áreas de mananciais da região. O ato será realizado nas proximidades na Represa Billings. A implementação dos equipamentos é realizada com recursos do do Estado, conquistados junto ao Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).

Energia limpa

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), inaugura nesta quinta-feira (26), às 10h, a terceira usina fotovoltaica da cidade, desta vez no bairro Cidade São Jorge, que também espera a quarta unidade. A expectativa é que em cerca de sete anos a economia gerada supere os recursos investidos na construção do complexo de usinas. Segundo o governo, com as quatro unidades prontas, Santo André terá aproximadamente 9 mil painéis solares em funcionamento, gerando energia limpa.

Entrosados

O ex-prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB, Paulo Serra, se reuniu na última quarta-feira (25) com o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL). A agenda serviu para discutir gestão pública e desenvolvimento regional. O encontro contou ainda com elogios mútuos. Vale frisar que André do Prado é um nome forte do PL para ser o futuro vice do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na eleição de 2026.