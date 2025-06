Música, dança e esporte em Santo André

Três equipamentos culturais andreenses recebem nesta semana eventos que prometem apresentações dos mais variados tipos de expressão. O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, o Cine Theatro de Variedade Carlos Gomes e o Teatro Conchita de Moraes servirão como palco para diversas formas de manifestação: musical, dançante, esportiva e muito mais.

O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence recebe nesta quinta-feira (26) a terceira edição da Mostra de Talentos do Instituto Seci – com entrada gratuita. Das 19h às 21h, serão 15 apresentações de alunos do projeto Solta o Som, entre coral, banda instrumental, banda com cantor, trio de cordas e outras, nas categorias individual e coletiva, com direito a votações de jurados e do público e premiações especiais. A entrada será solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

Já no sábado (28), no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, das 13h às 18h, ocorre a Mostra Cultural da Cia Plisé Danse, evento de dança e luta para mostrar um pouco da cultura do mundo através de variados estilos como balé clássico, jazz dance, street dance, ginástica rítmica e caratê. A entrada vale R$ 5 mais a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Por fim, no sábado e no domingo (29), o Teatro Conchita de Moraes recebe evento comemorativo de 45 anos do Ballet Quartier Latin. Das 17h às 22h, serão reunidas passagens marcantes dessas quatro décadas e meia da companhia durante o espetáculo. O público poderá reviver coreografias premiadas em diversos festivais pelo Brasil, além de se encantar com novos trabalhos criados especialmente para esta celebração. O ingresso custará R$ 40.