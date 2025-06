Mostra ‘Tradições Gastronômicas’ é atração até terça, em Diadema

Entre montanhas cobertas pela Mata Atlântica e as águas do Rio Ribeira de Iguape, o Vale do Ribeira abriga rica combinação de saberes, sabores e histórias de resistência. É esse território que inspira a exposição Tradições Gastronômicas, em cartaz até 1º de julho no Museu de Arte Popular, no Centro Cultural Diadema.

Com curadoria do professor doutor Carlos Zibel, a mostra propõe imersão sensorial e cultural no universo alimentar do Vale, combinando fotografias autorais, peças históricas e acervos culturais que destacam práticas e tradições gastronômicas ancestrais e contemporâneas da região. A expografia inclui recursos audiovisuais, objetos da cultural local, fotografias, elementos sensoriais e espaços cenográficos que convidam o público a percorrer microterritórios gastronômicos, modos de vida e histórias de diferentes povos que compõem a região.

O Vale do Ribeira é explorado na exposição por meio de três eixos principais: o povoamento inicial da região, os encontros culturais que moldaram sua gastronomia, e as expressões alimentares contemporâneas que seguem vivas em comunidades tradicionais.

A secretária de Cultura de Diadema destaca a importância da parceria entre o município e as instituições culturais do Estado. “Essa mostra valoriza um dos territórios culturais mais ricos do nosso Estado e promove o reconhecimento de saberes e práticas alimentares ancestrais que se reinventaram ao longo do tempo”, explica. “Essa é uma ação que fortalece o papel da cultura como vetor de identidade, pertencimento, inclusão e desenvolvimento sustentável”, conclui.

Tradições Gastronômicas tem textos de fácil leitura e ações formativas articuladas com escolas e coletivos locais, ampliando o acesso à memória alimentar como patrimônio vivo.