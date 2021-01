Tailor: aplicativo permite fazer longos prints da tela do iPhone

Bianca Bellucci

Embora as telas dos smartphones estejam cada vez maiores, os prints continuam capturando apenas o conteúdo que aparece no display no momento do disparo, fazendo com que o usuário tenha que tirar diversas fotos para registrar conteúdos mais longos, como conversas do WhatsApp, Telegram e outros mensageiros. O que nem todos sabem é que existem aplicativos que facilitam essa atividade. Um deles é o Tailor.

Disponível gratuitamente para modelos iOS, o aplicativo funciona de forma automática. Isso é, ele identifica sozinho os prints realizados naquele momento pelo usuário e, assim, monta a captura longa. Uma vez que a imagem for disponibilizada, é possível salvá-la no iPhone ou iPad ou compartilhar pelas redes sociais, pelo e-mail ou por outro programa que desejar.

Aqui, é importante destacar que o Tailor só funciona com prints feitos naquele instante. Não dá para selecionar imagens prévias, por exemplo. Vale destacar também que o usuário não pode fazer capturas muito próximas. É necessário repetir parte da foto anterior para que o aplicativo consiga identificar e juntar tudo certinho.