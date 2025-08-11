Veja horóscopo desta segunda-feira (11) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.
Inicie a semana cuidando dos seus assuntos focando em resultados. Vibes positivas e generosas estão a caminho de seus interesses financeiros e amorosos, graças a Mercúrio em movimento direto. A sorte financeira está a seu favor e seu carisma está irresistível no amor. Confie em seus encantos e parta para a conquista!
Cor: LILÁS
Palpite: 35, 05, 14
Segunda-feira traz boas notícias e estímulos para seus planos! Sua criatividade está em alta, favorável para o sucesso no trabalho e mais dinheiro. Ideal para concretizar sonhos e ambicionar seus objetivos com apoio de amigos e família. Amor e harmonia dominam sua vida amorosa!
Cor: VERDE-ESMERALDA
Palpite: 23, 60, 31
LEIA TAMBÉM:
Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (11)
Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (11) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Hoje é dia de ir atrás das suas metas com muito talento e criatividade! A Lua Cheia promete ganhos lucrativos e bons negócios. Aproveite a proteção extra de Mercúrio para fortalecer a comunicação e a conexão, inclusive com o crush.
Cor: AZUL-ESVERDEADO
Palpite: 14, 22, 31
Inicie a semana com otimismo! Os astros trazem prosperidade e conquistas rápidas graças à sua criatividade. Viagens e estudos serão gratificantes. Mercúrio agiliza seus interesses financeiros. E tem mais: o crush dos sonhos pode estar a caminho para ficar.
Cor: ROXO
Palpite: 21, 27, 30
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.