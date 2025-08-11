Veja horóscopo desta segunda-feira (11) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Inicie a semana cuidando dos seus assuntos focando em resultados. Vibes positivas e generosas estão a caminho de seus interesses financeiros e amorosos, graças a Mercúrio em movimento direto. A sorte financeira está a seu favor e seu carisma está irresistível no amor. Confie em seus encantos e parta para a conquista!

Cor: LILÁS

Palpite: 35, 05, 14

Segunda-feira traz boas notícias e estímulos para seus planos! Sua criatividade está em alta, favorável para o sucesso no trabalho e mais dinheiro. Ideal para concretizar sonhos e ambicionar seus objetivos com apoio de amigos e família. Amor e harmonia dominam sua vida amorosa!

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 23, 60, 31

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (11)



Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (11) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Hoje é dia de ir atrás das suas metas com muito talento e criatividade! A Lua Cheia promete ganhos lucrativos e bons negócios. Aproveite a proteção extra de Mercúrio para fortalecer a comunicação e a conexão, inclusive com o crush.

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 14, 22, 31

Inicie a semana com otimismo! Os astros trazem prosperidade e conquistas rápidas graças à sua criatividade. Viagens e estudos serão gratificantes. Mercúrio agiliza seus interesses financeiros. E tem mais: o crush dos sonhos pode estar a caminho para ficar.

Cor: ROXO

Palpite: 21, 27, 30