DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Horóscopo Titulo Horóscopo II

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (11)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
11/08/2025 | 06:00
Compartilhar notícia
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

A Lua Cheia favorece as negociações, e assuntos sobre dinheiro podem render ótimos resultados. Além disso, Mercúrio em movimento direto sinaliza progresso nos planos e sucesso no alcance dos objetivos. No amor, use sua charme e eloquência para conquistar corações!

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 59, 14, 04

Segunda-feira cheia de amor à vista! A Lua promete sintonia com seu amor ou mudanças para os solteiros. Mercúrio aconselha sutileza nas interações e discrição sobre planos pessoais. Trabalho tranquilo e silencioso te dará mais rendimento e bem-estar. 

Cor: VERMELHO

Palpite: 12, 37, 19

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta segunda-feira (11) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (11) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

A semana começa com tudo, com ótimas perspectivas no trabalho e na vida financeira. Use a vitalidade e confiança em alta para perseguir seus interesses. Mercúrio movendo-se a favor promete impulsionar seus planos. No amor, a chance de definições e acertos está no ar!

Cor: BRANCO

Palpite: 16, 07, 38

Segunda-feira chega cheia de promessas positivas para você, escorpianjo! Com harmonia no lado material e amoroso vem a sorte no dinheiro e amor. Que tal a possibilidade daquele crush ser seu? E na carreira, prepare-se para conquistar vitórias incríveis! Fique animado!

Cor: PRATA

Palpite: 36, 20, 38


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.