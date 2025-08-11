Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (11)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.
A Lua Cheia favorece as negociações, e assuntos sobre dinheiro podem render ótimos resultados. Além disso, Mercúrio em movimento direto sinaliza progresso nos planos e sucesso no alcance dos objetivos. No amor, use sua charme e eloquência para conquistar corações!
Cor: AZUL-TURQUESA
Palpite: 59, 14, 04
Segunda-feira cheia de amor à vista! A Lua promete sintonia com seu amor ou mudanças para os solteiros. Mercúrio aconselha sutileza nas interações e discrição sobre planos pessoais. Trabalho tranquilo e silencioso te dará mais rendimento e bem-estar.
Cor: VERMELHO
Palpite: 12, 37, 19
A semana começa com tudo, com ótimas perspectivas no trabalho e na vida financeira. Use a vitalidade e confiança em alta para perseguir seus interesses. Mercúrio movendo-se a favor promete impulsionar seus planos. No amor, a chance de definições e acertos está no ar!
Cor: BRANCO
Palpite: 16, 07, 38
Segunda-feira chega cheia de promessas positivas para você, escorpianjo! Com harmonia no lado material e amoroso vem a sorte no dinheiro e amor. Que tal a possibilidade daquele crush ser seu? E na carreira, prepare-se para conquistar vitórias incríveis! Fique animado!
Cor: PRATA
Palpite: 36, 20, 38
