Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (11) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

As energias da Lua Cheia favorecem novas resoluções em casa e a ajuda dos próximos. Habilidades financeiras estão em alta, perfeitas para negociações e incremento orçamentário. Mercúrio direto traz positividade, crescente prosperidade e possibilidade de um novo amor.

Cor: CINZA

Palpite: 47, 27, 11

A segunda-feira traz super vibes positivas! Hoje o amor está no ar, ótimas surpresas aguardam e a relação fluirá harmoniosamente. Prepare-se para um dia cheio de ideias no trabalho e crescimento profissional graças a Mercúrio. Mantenha o foco e deixe a positividade guiar seus caminhos!

Cor: VIOLETA

Palpite: 12, 09, 45

Bom dia, Aquário! Astral bom para celebrar boas notícias e novidades positivas, graças a Mercúrio. Fortaleça suas parcerias e se prepare para grandes avanços amorosos. A Lua Cheia ilumina sua prosperidade e sucesso. Curta esse momento de crescimento e prosperidade!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 51, 60, 06

A semana começa com s de sorte e sucesso, já que os astros estão emitindo vibes positivas. Seja audacioso em ir atrás de seus sonhos e metas, pois o dinheiro e o amor estão a caminho. Com a energia nas alturas, você tem tudo para brilhar no trabalho. Arrase!

Cor: PRETO

Palpite: 33, 32, 40