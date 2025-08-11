São Bernardo supera o Retrô e assume a terceira colocação

O São Bernardo derrotou o Retrô por 1 a 0, na Arena Pernambuco, em confronto válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Echaporã, já nos minutos finais.

Com o resultado, o clube do Grande ABC chegou aos 29 pontos e assumiu a terceira colocação, ampliando a série invicta para oito jogos. O Retrô permanece na 19ª posição, com 13 pontos.

No primeiro tempo, o São Bernardo criou as principais oportunidades, com João Paulo, Pedro Felipe e Rafael Forster, mas não conseguiram balançar as redes.

Na etapa final, o time da casa equilibrou a partida, mas, aos 45 minutos, Victor Andrade fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado para Echaporã desviar e balançar as redes.

