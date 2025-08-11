DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Mãe e filha de um ano são mortas por sargento do Exército em Santos

11/08/2025 | 11:37
Compartilhar notícia


A mulher de 21 anos que foi morta pelo companheiro, um sargento do Exército, neste domingo, 10, em Santos, litoral de São Paulo, morreu abraçando a filha de um ano, que foi morta junto com ela. De acordo com a Polícia Civil, a forma como os corpos foram encontrados mostram que a mãe, Gabrielly Simões Silva, tentou proteger a filha quando foi atacada. O autor dos crimes, Pedro Henrique Martins dos Santos, se suicidou em seguida, segundo a polícia. O Exército Brasileiro lamentou o ocorrido.

A tragédia aconteceu durante a madrugada do Dia dos Pais na residência da família, no Morro da Nova Cintra, na cidade da Baixada Santista.

A Polícia Militar, acionada por vizinhos, encontrou o corpo de Gabriela de bruços sobre a cama, abraçando a menina Jade Caroline. As duas tinham ferimentos à bala. O corpo do sargento estava na cama, encostado na parede, com o pescoço pendendo para o lado. Uma pistola 9 mm foi encontrada ao lado do corpo de Pedro. Os policiais relataram manchas de sangue ao lado dos corpos e respingos na parede do quarto.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a arma de fogo foi apreendida e encaminhada para perícia. O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio na Central de Polícia Judiciária da cidade. A autoridade policial aguarda os laudos necroscópicos e da perícia no local para determinar a dinâmica e a causa das mortes.

O Comando Militar do Sudeste do Exército Brasileiro lamentou, em nota, o ocorrido. Disse ainda que, por não se tratar de crime militar, as investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.