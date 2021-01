Carros autônomos: GM fecha parceria com Microsoft e Cruise

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



22/01/2021 | 13:18



A General Motors anunciou uma parceria com a Cruise e a Microsoft para acelerar a comercialização de veículos autônomos. As empresas devem reunir sua excelência em engenharia de software e hardware, recursos de computação em nuvem, conhecimento de manufatura e ecossistema de parceiros para transformar o transporte ao redor do mundo.

Para aproveitar o potencial da computação em nuvem para veículos autônomos, a Cruise vai utilizar o Azure, plataforma da Microsoft, para comercializar suas soluções exclusivas de veículos autônomos em escala. Já a Microsoft, como fornecedora de nuvem preferencial da Cruise, também aproveitará a profunda experiência no setor industrial da companhia parceira para aprimorar a inovação de produto com foco no cliente, com o objetivo de atender empresas de transporte em todo o planeta.

A GM vai trabalhar com a Microsoft como seu provedor preferencial de nuvem para acelerar suas iniciativas de digitalização, proporcionando colaboração, armazenamento, inteligência artificial e recursos de machine learning. Juntas, as companhias devem buscar oportunidades para otimizar as operações nas cadeias de suprimentos digitais, promover a produtividade e trazer novos serviços de mobilidade aos clientes com mais rapidez.

“A Microsoft é uma grande aliada em direção ao futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento”, disse Mary Barra, CEO da GM. “Ela nos ajudará a acelerar a comercialização dos veículos totalmente elétricos e autônomos da Cruise e ajudará a GM a obter ainda mais benefícios da computação em nuvem à medida que lançamos 30 novos veículos elétricos globalmente até 2025 e criamos novos negócios e serviços para impulsionar o crescimento”, completou.

Carros autônomos testados ao redor do mundo

