Como traduzir um PDF com o Google Translate

Marcella Blass



06/09/2019 | 10:48

O Google Translate tem uma ferramenta especial para a tradução de documentos armazenados no computador. Além do PDF, o recurso permite traduzir arquivos .doc, .docx, .odf, .ppt, .pptx, .rtf, .ps, .txt, .xls e .xlsx.

No site translate.google.com.br, ao lado do recurso tradicional de tradução de texto, está o botão Documentos. Para começar, basta selecionar os idiomas de origem e tradução e fazer upload do documento, clicando em Procurar no computador. Com o arquivo pronto, clique em Traduzir.

Além de fazer a tradução, a ferramenta mantém a formatação original do texto – o que é um ponto super positivo. O usuário ainda pode conferir simultaneamente o texto original selecionando palavras ou frases específicas. Recurso muito legal para quem está estudando idiomas, por exemplos.

