Sesc São Caetano oferece programação gratuita de teatro, circo e música em julho

O Sesc São Caetano preparou uma programação cultural gratuita para o mês de julho, com atrações voltadas ao público infantil e familiar. Teatro, circo e música compõem a agenda de atividades, que serão realizadas aos sábados e feriados, sempre às 16h30, na área de convivência da unidade.

Os espetáculos têm classificação livre e abordam temas como cultura popular, imaginação, convivência e humor. A proposta é oferecer opções de lazer acessíveis durante o período de férias escolares. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita, mas precisam retirar ingresso com antecedência, disponível pela rede Sesc.

No sábado (5), a Cia. Los Lobos Bobos apresenta Quase de Verdade, espetáculo inspirado em obra homônima de Clarice Lispector. A peça traz reflexões sobre relações humanas e convivência a partir do ponto de vista do cachorro Ulisses, que vive com sua tutora, Clarice.

Já no feriado de 9 de julho, a atração será A Festa de Aniversário do Palhaço Clarin Clarão, com o Circo Teatro Palombar. A montagem utiliza elementos do teatro popular, da palhaçaria e da música ao vivo para retratar o cotidiano da periferia, com humor e improviso.

LEIA TAMBÉM:

Sescs Santo André e São Caetano recebem oitava edição do FestA!



Nos sábados seguintes, 13 e 20 de julho, o grupo Navega Jangada apresenta Contos do Baú, e o Circo di SóLadies encena As Levianinhas no Circo da Lua. Ambas as apresentações reforçam a presença feminina na cena circense e teatral, com narrativas que valorizam tradições orais e personagens pouco representadas.

Fechando a programação, no dia 27 de julho, a Cia. Lona de Retalhos encena Histórias de Dentro de Casa, espetáculo que combina contação de histórias e teatro de bonecos para tratar da vida em comunidade a partir de lembranças familiares.