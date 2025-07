Sescs Santo André e São Caetano recebem oitava edição do FestA!

O Sesc São Paulo realiza entre 4 e 13 de julho a oitava edição do FestA! – Festival de Aprender, com atividades em 43 unidades do Estado. Nas unidades de Santo André e São Caetano, o festival promove encontros que conectam artes visuais, saberes tradicionais e experimentações tecnológicas, criando espaços de construção de identidade, comunidade e trocas de conhecimento.

Esta edição celebra os dez anos do ETA (Espaço de Tecnologias e Artes), ambiente dedicado ao compartilhamento e à prática com equipamentos como mesas digitalizadoras, impressoras 3D, eletrônica e materiais para desenho, gravura e técnicas construtivas, possibilitando novas descobertas e aprimoramento de habilidades.

No Sesc Santo André, a programação integra o projeto Memórias Africanas, com oficinas, vivências e intervenções que unem saberes manuais, tecnologias criativas e expressões afro-brasileiras. Pirografia, cerâmica fria, estêncil, bordados e a construção do berimbau são algumas práticas oferecidas. A Feira Afro do Grande ABC, apresentações musicais, bate-papos e performances ampliam as reflexões sobre identidade, memória, sustentabilidade e ancestralidade.

No Sesc São Caetano, o FestA! destaca oficinas de criação gráfica e editorial, como Lambe Letras, Zine com Carimbo e Do Diário ao Zine, que transformam memórias em publicações artesanais. Também há vivência de caligrafia japonesa (Shodô) e encontros com artistas e editores como Carlos Galego, Zhô Bertholini e Jurema Barreto de Souza, que compartilham trajetórias fora dos circuitos tradicionais.

Todas as atividades realizadas nas unidades são gratuitas, com inscrições ou retirada de ingressos no local, e promovem o desenvolvimento e a experimentação artística em artes visuais e tecnologias. Durante o FestA! 2025, o público é convidado a vivenciar técnicas e processos que fortalecem a cultura como forma de expressão coletiva, promovendo vínculos e trocas na comunidade através de uma programação plural e cheia de vida.

EM SANTO ANDRÉ

Entre os destaques da programação no Sesc Santo André, estão Criando Bonecas de Macramê, no domingo (6), das 14h às 16h . A oficina propõe a criação de bonecas em macramê, conectando o artesanato à ancestralidade. A atividade valoriza tradições culturais e permite personalização com acessórios, resultando em peças únicas e simbólicas.

Negrafias, no dia 8, das 15h às 17h, aborda o graffiti como meio de expressão e afirmação da identidade negra, destacando como artistas usam essa linguagem para trazer visibilidade às questões raciais e transformar o espaço urbano.

Upcycling de Calça Jeans e Bordado de Símbolos Africanos é atração nos dias 10 (15h às 17h) e 13 (12h às 14h). Prática artesanal de reutilização e ressignificação de peças de roupa e objetos diversos, que visa transformar calças jeans em ecobags e bordar símbolos africanos nelas.

A Abayomi Nasceu Livre merece atenção no dia 13 (14h às 15h). O bate-papo aborda a boneca Abayomi, criada por Lena Martins, símbolo da criatividade e resistência de mães escravizadas. A história oral destaca sua importância como ícone de ludicidade e liberdade.

Já em Cidade Despejo, no mesmo dia, das 16h30 às 17h, o ator Paulo Reis pede uma licença poética e, através de sua alter ego Helena Black, recria e conta os desejos e vontades de uma mulher à frente de seu viver na favela. Inspirado na obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus.

EM SÃO CAETANO

Lambe Letras é atração nos sábados (5), das 14h às 15h, e 12, das 14h às 16h. A oficina propõe a criação de lambe-lambes a partir de letras e tipografias, utilizando técnicas como carimbo, stencil e colagem, despertando o olhar gráfico para a palavra enquanto imagem.

Já a oficina Do Diário ao Zine, dias 7 e 11, das 19h às 21h, e 9, das 11h às 13h, convida os participantes a transformar lembranças e imagens em publicações artesanais, criando zines a partir de textos e inspirações pessoais.

Outra atração é a demonstração com Carlos Galego, no dia 10, das 19h às 21h. Em conversa, o artista multimídia explora a transformação da palavra em imagem, som e tecnologia em suas criações poéticas e visuais.

SERVIÇO

O Sesc Santo André fica na Rua Tamarutaca, 304, na Vila Guiomar. Já a unidade São Caetano está situada na Rua Piauí, 554, Santa Paula. Mais informações em www.sescsp.org.br/festa.