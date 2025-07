Concerto de 'Star Wars' chega em Santo André na quarta-feira (9)

O universo de Star Wars será celebrado em Santo André com o espetáculo Star Wars Tribute Concert, que acontece na próxima quarta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista em São Paulo, às 18h, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence.

Apresentado pela orquestra SP Pops Symphonic, o concerto promete emocionar os fãs da saga com trilhas sonoras icônicas e uma experiência imersiva que inclui músicos caracterizados, personagens em cosplay e interações com o público. Os ingressos já estão disponíveis no site www.bilheteriaexpress.com.br.

No repertório, clássicos como Star Wars Theme, Duel of the Fates, The Imperial March (Darth Vader’s Theme) e Anakin and Padmé’s Theme, além de composições marcantes de spin-offs como The Mandalorian e Rogue One.

Mais do que um concerto, o evento convida o público a participar de dinâmicas interativas com quizzes sobre o universo geek – incluindo games, séries, quadrinhos, trilhas sonoras e curiosidades sobre compositores. A proposta também abre espaço para que os espectadores conheçam melhor os instrumentos, a formação orquestral e a obra de John Williams, lendário compositor responsável por grande parte das trilhas da franquia.

Fundada em 2017, a SP Pops Symphonic é considerada a primeira “orquestra Jedi” do Brasil. Formada por 50 músicos, já se apresentou em eventos como a Jedicon – maior encontro temático de Star Wars do país – e é conhecida por seu repertório voltado à cultura pop, com temas de Star Trek, Marvel, Disney, Heavy Metal e música infantil, além de peças da música clássica e disco.

Serviço

Star Wars Tribute Concert, com SP Pops Symphonic

Data: 9/7 (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n - Centro - Santo André

Ingressos à venda em www.bilheteriaexpress.com.br ou nos pontos de venda:

Tio Magazine

Praça dos Expedicionários, 55 - Bairro Santa Paula - São Caetano

Kalifas Pratos Arabes

Rua Helena Jacquey, 149 - Rudge Ramos - São Bernardo

Ótica Bela Vista

Avenida São José, 81 - Centro - Diadema

Gol de Placa

Galeria Studio Center - Centro | Rua Campos Sales, 59 - lojas 13 e 9 - Centro - Santo André