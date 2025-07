Morre Diogo Jota, atacante de Portugal e do Liverpool

O atacante Diogo Jota, do Liverpool-ING e da seleção de Portugal, morreu na madrugada desta quinta-feira (3), em acidente de carro na Espanha. De acordo com a Guarda Civil, o veículo do jogador de 28 anos saiu da estrada e pegou fogo. André Silva, 25, irmão e igualmente jogador de futebol, também estava no carro e foi a óbito.

Jota tinha se casado havia dez dias com sua namorada, Rute Cardoso, com quem possuía três filhos.

Em comunicado oficial, o Liverpool lamentou o acidente. “O clube solicita que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e funcionários do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável”, diz a publicação

Vestindo a camisa do Liverpool desde 2020, Diogo Jota conquistou três títulos, incluindo a última edição do Campeonato Inglês. Pela seleção portuguesa, venceu a Liga nas Nações no último mês. Já André Silva jogava pelo Penafiel, clube da Segunda Divisão de Portugal.

BORJA GÓMEZ

O automobilismo também sofreu uma perda nesta quinta-feira (3), com a morte do piloto espanhol Borja Gómez, 20 anos, após um acidente sofrido nos treinos livres da classe stock Junior GP, competição de motociclismo composta por jovens promessas.

Gómez era o líder do campeonato anual, com 45 pódios, conquistando dois pódios e uma vitória na temporada.

O jovem participava da atividade no circuito de Nevers Many-Cours, na França, quando caiu da moto em uma curva e foi atropelado por outro competidor.

LEIA TAMBÉM:

Cristiano Ronaldo lamenta morte de Diogo Jota: 'Não faz sentido'