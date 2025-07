‘Coração de Ferro’ revela um dos vilões mais aguardados da Marvel

Cuidado com os spoilers! O último episódio da série Coração de Ferro, lançado nesta terça-feira (1º) no Disney+, surpreendeu os fãs ao apresentar a aguardada estreia de Mephisto no MCU (Universo Cinematográfico da Marvel, em tradução). Interpretado por Sacha Baron Cohen, o vilão finalmente apareceu após anos de especulações — que começaram ainda em WandaVision, em 2021.

Na trama, Riri Williams (Dominique Thorne) passa boa parte da temporada enfrentando Parker Robbins, o Capuz (Anthony Ramos), cuja capa está corrompida por uma energia demoníaca. Até os episódios quatro e cinco, a origem desse poder parecia estar ligada a Dormammu — vilão do primeiro filme do Doutor Estranho. Mas a revelação final mudou tudo: Mephisto era o verdadeiro responsável.

Um flashback mostra que Robbins conheceu Mephisto durante um assalto, quando fez um pacto com ele em troca de poderes e riquezas. No episódio final, Riri derrota o Capuz, mas o vilão demoníaco reaparece, agora oferecendo à jovem um novo acordo: a chance de reencontrar sua melhor amiga, Natalie.

Quem é Mephisto?

Criado por Stan Lee e John Buscema, Mephisto surgiu nos quadrinhos em Silver Surfer #3, publicado em 1968. É uma das entidades mais poderosas do universo Marvel — um demônio ancestral que atua como mestre da manipulação e do engano.

Ao longo das décadas, Mephisto já enfrentou figuras como Thor, Doutor Estranho, Feiticeira Escarlate, Doutor Destino, Franklin Richards e, principalmente, o Surfista Prateado, seu principal antagonista.

Entre suas habilidades estão a manipulação da realidade, metamorfose, domínio da feitiçaria e o poder de seduzir pessoas emocionalmente frágeis, oferecendo acordos que costumam trazer consequências devastadoras. É imortal, governa uma dimensão infernal — uma espécie de submundo repleto de labaredas e almas condenadas — e comanda um exército de demônios que o auxiliam em seus planos sombrios.

Com sua chegada ao MCU oficialmente consolidada, Mephisto promete se tornar uma peça-chave nas futuras histórias da Marvel nos cinemas e no streaming.