Shopping de São Bernardo promove Feira de Adoção Pet neste sábado (5)

Com o objetivo de contribuir para que bichinhos encontrem uma família para chamar de sua, o Shopping Metrópole realiza, no próximo sábado (5), mais uma edição da Feira de Adoção Pet em São Bernardo. Realizada em parceria com a ONG 100% Proteção a ação acontece das 11h às 16h, no corredor central do empreendimento, ao lado da loja Natura.

Todos os pets adultos disponíveis para a adoção estarão castrados, vacinados, vermifugados e prontos para receber carinho e cuidados de suas novas famílias. Em troca, eles se comprometem a retribuir com muitos lambejos e rabos abanando. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar um documento de identificação e passar por uma entrevista. Todo o processo será conduzido pela equipe da 100% Proteção e a decisão é de responsabilidade da organização.?

Os peludinhos que forem adotados por clientes do programa de benefícios do Shopping Metrópole, além de uma nova família, ganham também um pingente de coleira do quiosque Acium. Para garantir o presente é preciso baixar o app, enviar uma nota fiscal de qualquer valor e ir com seu novo melhor amigo até o balcão de benefícios, no corredor central do empreendimento. Feito isso, o cliente recebe um e-mail com um link para ativação do benefício exclusivo.

“Por sermos um estabelecimento pet friendly, os animais fazem parte do nosso cotidiano. Por isso, contribuir para que um animal abandonado encontre um lar é muito especial para nós. A Feira de Adoção Pet é uma oportunidade não só de transformar a vida desses bichinhos, mas também de encher de amor o dia a dia das famílias que os acolhem”, afirma Fabiola Peppe, gerente de marketing do Shopping Metrópole, administrado pela Allos – maior plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Durante a feira, também será possível esclarecer dúvidas sobre guarda responsável e conhecer o trabalho da 100% Proteção, organização que, desde 2017, resgata, reabilita e proporciona um recomeço a cães e gatos de São Bernardo do Campo. A iniciativa reforça o compromisso do Shopping Metrópole com causas sociais e convida o público a participar de uma corrente de solidariedade que transforma vidas. Na última edição do evento, realizada em fevereiro, foram adotados 15 gatos e 5 cães.