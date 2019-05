Motivos para fazer um intercâmbio na Alemanha

Redação



Fazer intercâmbio na Alemanha é uma boa opção para estudantes que querem aprender um idioma novo viajando. O país é conhecido por sua história e por ser um dos principais destinos turísticos do mundo. A Trust Intercâmbio e Turismo listou alguns bons motivos para estudar no país europeu.

Intercâmbio na Alemanha

Aprender alemão pode trazer uma série de benefícios. Investir em um idioma estrangeiro, que exige extrema atenção, é um ponto positivo no mercado de trabalho.

Acrescentá-lo no currículo eleva o valor no mercado. Com isso, a pessoa pode interagir com clientes e se tornar um pilar da empresa, tanto no caso de quem está começando a vida profissional, quanto no de quem já possui alguns anos de experiência.

Custo x Ensino

Ir para a Alemanha é vantajoso financeiramente, já que o custo de vida é de aproximadamente 850 euros mensais – já incluso transporte, alimentação e as eventuais viagens para os países próximos.

Em Malta, por exemplo, você precisaria de 1,5 mil euros por mês para não passar aperto. Uma diferença de 650 euros, que pode ser aproveitada de outras maneiras.

O ensino alemão é um dos melhores do mundo, sendo que o país é o terceiro destino mais popular entre os estudantes e conta com uma variedade de mais de 400 universidades públicas, espalhadas por 180 cidades. Elas disponibilizam mais de 18 mil programas de estudo.

Frankfurt e Munique

Duas cidades que estão entre as opções de intercâmbio são Frankfurt e Munique. A primeira é mundialmente famosa por ser um movimentado centro urbano, com uma grande concentração de bancos, comércio e com alta circulação de turistas.

A metrópole do Rio Meno abriga a escola de Sprachcaffe, que oferece cursos de alemão voltado para jovens e adultos. Há opções focadas no dia a dia e especificas para o mercado de trabalho.

A mesma escola também está presente em Munique, conhecida por ter uma população receptiva e lar da famosa Oktoberfest, o festival de cerveja mais conhecido do mundo.

Programas de estudo

É possível escolher a duração do programa de intercâmbio, que varia entre 40, 44 ou 48 semanas. Além do aprendizado da língua, os alunos são preparados para os exames e contam com um intensivo de matemática.

Os cursos de 40 semanas são voltados para alunos que saíram do Ensino Médio e pretendem fazer um programa de intercâmbio básico. Já o de 44 semanas é indicado para quem vai ingressar na universidade. O programa de 48 semanas é para quem não tem noção do idioma e pretende começar os estudos do zero.

Viajando além

A Alemanha é o país europeu com o maior número de fronteiras. Isso significa que é possível visitar vários países durante o seu intercâmbio, como Áustria, França, Bélgica, Dinamarca e Suíça.

As viagens podem ser feitas de trem, no sistema de transporte alemão, conhecido pela qualidade e pontualidade. Os preços variam muito dependendo do trajeto e da antecedência de compra. Quanto maior o caminho, mais cara será a passagem. Mesmo assim, o valor ainda compensa, pois viajar de trem na Europa é uma experiência bacana para os turistas.

Comprar antecipadamente também é uma ótima maneira de economizar, já que os valores dobram quando as passagens são compradas na hora.

