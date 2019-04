Venda de veículos fecha primeiro trimestre com alta de 10,02%

Foto: Divulgação Chevrolet Agile: lançado em 2009, ele até fez sucesso no começo, mas saiu de linha de maneira discreta em 2014. Foi ofuscado pelo sucesso do Onix, que hoje é o carro mais vendido do Brasil

Foto: Divulgação Chevrolet Silverado: última picape grande da marca no país, foi lançada como sucessora da D20, mas nunca emplacou. Lançada em 1997, saiu de linha em 2002

Foto: Divulgação Chevrolet Sonic: lançado em 2012, podia ser comprado como hatch ou sedã. Nunca conseguiu muito destaque, deixando o mercado em 2014

Foto: Divulgação Chevrolet Vectra GT: chegou ao Brasil em 2007 e, apesar do visual atraente e moderno para a época, nunca emplacou como a marca gostaria. Deixou o mercado em 2011, dando espaço ao Cruze Sport6

Foto: Divulgação Citroën C4 Pallas: outro lançamento de 2007, ele tinha como objetivo disputar a liderança com os japoneses Honda Civic e Toyota Corolla. Porém, nem mesmo o amplo espaço interno cativou o público. Deixou o mercado em 2013, sendo sucedido pelo C4 Lounge

Foto: Divulgação Dodge 1800 Polara: modelo de entrada da marca nos anos 1970, nunca conseguiu seu espaço. Os problemas de desempenho comprometeram o começo de sua trajetória. Deixou o mercado em 1981

Foto: Divulgação Fiat Bravo: nem o desenho moderno e muito menos o motor 1.4 T-Jet conseguiram fazer o hatch emplacar no mercado. Lançado em 2010, sempre foi coadjuvante no segmento. Saiu de linha em 2016

Foto: Divulgação Fiat Marea e Marea Weekend: lançada em 1998, a família de médios teve boas vendas no início, mas sua mecânica complexa acabou afastando os compradores. Saiu de linha em 2007

Foto: Divulgação Fiat Oggi: sedã derivado do 147, foi lançado em 1983, mas durou pouco. Se despediu do mercado dois anos depois, em 1985

Foto: Divulgação Fiat Palio Citymatic: o Palio foi um grande sucesso da marca no Brasil, mas esta versão não deixou saudades. Seu diferencial era não ter o pedal da embreagem. Porém, era necessário efetuar as trocas de marcha pela alavanca como em qualquer carro manual. Lançado em 1999, deixou o mercado em 2000

Foto: Divulgação Fiat Prêmio: sucessor do Oggi, também nunca fez muito sucesso no mercado. Deixou de ser vendido em 1996

Foto: Divulgação Ford Belina 4x4: a fragilidade do sistema de tração impediu o sucesso do modelo, que durou de 1985 a 1987

Foto: Divulgação Mercedes-Benz Classe A: com direito a produção nacional, o hatch/minivan de primeira geração foi lançado no Brasil em 1999. Embora fosse o Mercedes mais acessível, não fez o sucesso esperado, deixando de ser fabricado em 2005, mas voltou no ano seguinte, como importado e completamente renovado

Foto: Divulgação Peugeot Hoggar: de olho no sucesso da Fiat Strada, a picape foi lançada em 2010, ocupando sempre a última posição de sua categoria. Deixou o mercado em 2013

Foto: Divulgação Renault Mégane e Mégane Grand Tour: a segunda geração do médio chegou em 2006 para tentar seu lugar ao sol no segmento. Porém, nunca fez frente aos líderes, deixando o mercado em 2010. A perua durou mais um pouco, saindo de cena apenas em 2012

Foto: Divulgação Renault Symbol: sucessor do Renault Clio, chegou ao mercado em 2009 e, apesar de ser bem equipado, nunca vingou no Brasil. Saiu de linha em 2014

Foto: Divulgação Seat Ibiza e Córdoba: derivados do Polo de terceira geração, os modelos foram vendidos no País entre 1995 e 2002. Como a marca espanhola do grupo VW nunca obteve muito destaque, ela optou por deixar o Brasil, sem nunca retornar

Foto: Divulgação Smart Fortwo: chegou ao mercado nacional em 2009. Carro de imagem do grupo Mercedes, não fez o sucesso esperado no Brasil e desapareceu das lojas em 2016

Foto: Divulgação Volkswagen 1600 (Zé do Caixão): lançado em 1968, fez sucesso apenas entre os taxistas, por conta do espaço interno e de suas quatro portas. Seu apelido acabou pegando, o que ajudou em seu fracasso. Deixou de ser vendido em 1971

Foto: Divulgação Volkswagen Apollo: fruto dos tempos da Autolatina, nasceu em 1990, sendo um clone do Ford Verona. Seu irmão, porém, obteve mais destaque, o que ajudou a abreviar a vida do Apollo. Durou até 1992

Foto: Divulgação Volkswagen Bora: vendido no Brasil entre 2001 e 2010, o sedã do Golf nunca fez muito sucesso por aqui. Nem mesmo a reestilização duvidosa, feita em 2007, conseguiu ajudar o modelo

Foto: Divulgação Volkswagen Fusca Itamar: o Fusca foi um sucesso até 1986, quando deixou de ser fabricado pela primeira vez. Sua segunda passagem, porém, não lembrou os tempos de glória. Defasado, a era "Itamar" durou pouco, apenas de 1993 a 1996, encerrando de vez a história do clássico besouro no Brasil

Foto: Divulgação Volkswagen Fusca (terceira geração): sucessor do New Beetle, ele recebeu o mesmo nome do modelo clássico, mas não repetiu nem o sucesso do Fusca original, e nem o do New Beetle. Deixou o mercado brasileiro em 2018

Foto: Divulgação Volkswagen Pointer: outro fruto da Autolatina, tinha linhas modernas e até uma versão GTi, mas nasceu quando o casamento entre VW e Ford estava no final. Ficou em linha apenas entre 1994 e 1996

Foto: Divulgação Volkswagen Polo Classic: ele chegou ao Brasil em 1996, e tinha como missão ocupar a lacuna deixada pelo Voyage. Não conseguiu cumprir essa tarefa, sendo um coadjuvante no mercado até 2002, quando saiu de linha