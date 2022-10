DirecTV GO: streaming tem seleção de conteúdos medievais

Da Redação

Do 33Giga



09/10/2022 | 13:55



O serviço de streaming e de canais ao vivo DirecTV GO tem uma seleção especial de conteúdos medievais, regados a batalhas reais, disputa de poder e aventuras. Entre os títulos, está A Casa do Dragão, uma das mais badaladas séries dos últimos tempos.

Com base em Fogo & Sangue, de George R. R. Martin, A Casa do Dragão apresenta a trama da família Targaryen e seus dragões, há cerca de 200 anos antes dos últimos acontecimentos de Game of Thrones. Uma história inédita, em um universo já conhecido, mas nem tanto, com novos personagens, muitas confusões, reviravoltas, grandes batalhas pelo Trono de Ferro e um único objetivo: o poder.

Uma das séries de maior sucesso de toda história da humanidade, Game of Thrones também marca presença na lista de conteúdos especiais medievais da DirecTV GO. A trama traz o conflito entre sete reinos das terras de Westeros. O conflito se dá entre duas famílias que protagonizam a luta pelo famoso Trono de Ferro.

A programação também conta com A Lenda de Beowulf. O filme conta a história do guerreiro escandinavo Beowulf, que precisa defender o reino do monarca Hrothgar do feroz demônio Grendel.

Em uma desesperada batalha, Beowulf mata o monstro, porém atrai para si a terrível ira de sua impiedosa mãe, que decide vingar sua morte. GoT, A Casa do Dragão e A Lenda de Beowulf estão disponíveis na DirecTV GO para assinantes HBO e HBO Max.

Dirigido por Dean DeBlois, Como Treinar o Seu Dragão 2 conta a história de Soluço e seu dragão Fúria da Noite. Entre viagens pelos céus e corridas de dragões, Soluço descobre uma caverna secreta onde vivem centenas de novos dragões.

O local é protegido por sua mãe Valka, que foi afastada do filho quando ele ainda era um bebê. Juntos, eles têm a missão de proteger o mundo que conhecem do perigoso Drago Bludvist, que deseja controlar todos os dragões existentes. O longa está disponível na plataforma de streaming da DirecTV GO para assinantes Telecine.

The Tudors (Starzplay) e Catherine the Great (HBO) também estão na programação medieval da DirecTV GO.