Mauá programa atividades de combate ao feminicídio

Em comemoração aos 19 anos da legislação federal nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, a Prefeitura de Mauá realizará, a partir de quinta-feira (7), uma série de atividades voltadas ao combate à violência doméstica, por meio da campanha Agosto Lilás. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância da lei.

Todas as ações serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, com início simbólico marcado pela iluminação de prédios públicos na cor lilás. No mesmo dia, das 9h às 16h, será lançado o programa ‘Mauá com Elas – Informação e Ação’, na Praça do Relógio, no calçadão da Avenida Barão de Mauá.

A ação contará com a presença de educadoras sociais e agentes de diversas secretarias e setores, que atuarão de forma integrada para disseminar informações sobre o direito de viver sem violência e os serviços públicos disponíveis para mulheres em situação de vulnerabilidade.

A campanha seguirá pelo mês de agosto em diversos locais da cidade, como escolas e feiras livres. A programação inclui ainda a exposição ‘A Trajetória de Luta das Mulheres’, no saguão da Câmara de Mauá, no dia 12, a partir das 16h, em parceria com a Secretaria de Cultura.