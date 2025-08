Brasil x Colômbia na Copa América: onde assistir e prováveis times

Em busca do nono título da Copa América Feminina, o Brasil enfrenta hoje, às 18h, a Colômbia na grande decisão do torneio, que é sediado no Equador. A final será disputada no Estádio Casa Blanca, em Quito, com transmissão de SporTV e TV Brasil.

Maior campeã da competição, a Seleção Brasileira chegou a todas as finais da história do torneio e só não conquistou o troféu em 2006, quando a Argentina foi a vencedora.

Brasil e Colômbia já decidiram o título em três ocasiões: 2010, 2014 e 2022. Todas com vitória verde e amarela.

Nesta edição de 2025, a Canarinho chega invicta à final, com quatro vitórias e um empate, justamente contra as adversárias da decisão. As seleções dividiram o Grupo B, com o Brasil na liderança, com 10 pontos, e as colombianas em segundo, com oito.

No duelo entre as equipes na fase de grupos, o placar terminou em 0 a 0, em jogo marcado pela expulsão da goleira Lorena, que defendeu um chute com a mão fora de sua área.

Além da taça, o jogo também vale a artilharia da competição. Com cinco gols marcados, a atacante Amanda Gutierres está na briga pelo topo da tabela, ocupada por Cláudia Martínez, do Paraguai, que tem seis.

Ao vencer o Uruguai por 5 a 1 na semifinal, o Brasil, além de garantir vaga na decisão, também assegurou seu lugar garantiu vaga na Olimpíada de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O mesmo aconteceu com a Colômbia, que chegou à final ao derrotar a Argentina nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.