Santo André apresenta em Brasília case de sucesso sobre Faixa Azul para motos

O município de Santo André participou nesta semana da “Conferência Nacional de Segurança no Trânsito – Protegendo Vidas Sobre Duas Rodas”, realizada pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), em Brasília. Na ocasião foi apresentado o case de sucesso da implantação da Faixa Azul exclusiva para motocicletas, medida pioneira na região.

A participação andreense se destacou no evento por demonstrar resultados positivos com a iniciativa, voltada à redução de acidentes e à organização do tráfego urbano. A Faixa Azul consiste em uma sinalização específica destinada aos motociclistas em vias de grande circulação, proporcionando mais segurança aos condutores de veículos de duas rodas e contribuindo para a fluidez do trânsito.

“Trouxemos para Brasília um exemplo concreto de como políticas públicas eficazes podem salvar vidas. A Faixa Azul de Santo André é fruto de planejamento técnico e sensibilidade à realidade do trânsito urbano, especialmente considerando o aumento expressivo da frota de motocicletas nos últimos anos. Já observamos uma diminuição nos conflitos e uma maior previsibilidade no comportamento do fluxo de motos”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote, que palestrou no evento.

O evento reuniu especialistas, autoridades, representantes da sociedade civil e do setor privado para discutir estratégias de enfrentamento à violência no trânsito, com foco especial na segurança dos motociclistas. A programação também contemplou metas do Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito), que busca diminuir em 50% os óbitos até 2030.

As motocicletas representam cerca de 29% da frota nacional, e mesmo não sendo a maioria, estiveram envolvidos em mais de 13 mil mortes somente em 2024, segundo dados do DataSUS.

A Faixa Azul para motociclistas teve início em 1º de maio de 2024, com a entrega na Avenida Prestes Maia. As faixas das avenidas Dom Jorge Marcos de Oliveira e José Amazonas foram entregues em maio de 2025.

Expansão

Atualmente, o município conta com 8,4 km de Faixa Azul, com planejamento de ampliação para mais 62 km, formando um anel viário específico para motociclistas em Santo André.

Na Avenida Prestes Maia, nos últimos 12 meses, observou-se um aumento no volume de motociclistas: de 7,2 mil para 10,2 mil motos por dia. Esse crescimento indica uma maior adesão à Faixa Azul, associada à sensação de segurança proporcionada aos condutores.

No mesmo período foram registrados 76 sinistros com motociclistas na via. Observa-se também uma redução na severidade das vítimas, com a maior parte dos registros resultando em vítimas leves ou sem vítimas.