Mauá FC avança à semifinal da Segundona; Grêmio Mauaense está eliminado

A segunda fase da Segunda Divisão Paulista chegou ao fim neste sábado (2), com destinos opostos para as equipes de Mauá. Enquanto o Mauá FC confirmou a classificação à semifinal, onde enfrenta o Ecus, o Grêmio Mauaense se despediu da competição.

Pelo Grupo 4, o Grêmio Mauaense precisava vencer o Independente e torcer por um empate entre Tanabi e Assisense. No entanto, a equipe acabou derrotada por 3 a 1 no Estádio Pedro Benedetti e encerrou sua participação na terceira colocação da chave, com cinco pontos. O adversário enfrenta o Tanabi nas semis.

Já no Grupo 5, o Mauá FC fez a sua parte e venceu o Guarulhos por 1 a 0 fora de casa, no Ninho do Urubu. Com o resultado, o Aurinegro chegou aos dez pontos e garantiu a vaga na semifinal como um dos melhores da fase.

A próxima etapa será disputada em formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. O time de melhor campanha enfrenta o quarto colocado geral, enquanto segundo e terceiro medem forças. Os dois finalistas garantem o acesso à Série A-4 do Campeonato Paulista.

LEIA TAMBÉM:

Equipes de Mauá enfrentam rodada decisiva neste sábado (2) na ‘Bezinha’ Paulista