Equipes de Mauá enfrentam rodada decisiva neste sábado (2) na ‘Bezinha’ Paulista

A segunda fase da Segunda Divisão Paulista chega à última rodada neste sábado (2) com as equipes de Mauá ainda com chances de avançar à semifinal. Tanto o Grêmio Mauaense quanto o Mauá FC podem garantir a classificação e ficar próximos do acesso à Série A-4.

Pelo Grupo 4, o Grêmio Mauaense recebe o Independente de Limeira no Estádio Pedro Benedetti, às 15h. A Locomotiva ocupa a terceira colocação da chave, com cinco pontos, e precisa vencer e torcer por, pelo menos, um empate entre Tanabi e Assisense para se classificar.

Já no Grupo 5, o Mauá FC tem situação um pouco mais tranquila. A equipe visita o já eliminado Guarulhos, no Ninho do Urubu, também às 15h. O Aurinegro é o vice-líder da chave e pode se classificar mesmo em caso de derrota, desde que o Ecus vença o Batatais ou que a partida termine empatada.

A fase semifinal será mata-mata, com jogos de ida e volta. O melhor colocado geral enfrentará o quarto, enquanto o segundo medirá forças contra o terceiro. Os dois finalistas garantem o acesso à Série A-4.