Jubileu da Igreja reúne 500 mil jovens católicos em Roma

Centenas de milhares de jovens católicos se reúnem em um vasto campo nos arredores de Roma neste sábado, 2, para o ponto alto do fim de semana do Jubileu, o Ano Santo de 2025 do Vaticano: uma vigília noturna, acampamento ao ar livre e missa na manhã de domingo celebrada pelo papa Leão XIV. O evento marca o primeiro grande encontro do pontífice com a nova geração de católicos.

Caminhões com vaporizadores e canhões de água refrescam os jovens para tentar amenizar o calor, com temperaturas perto dos 30 °C, enquanto os fiéis aguardam por horas a chegada de Leão para a vigília. Mas o clima é festivo, com jovens dançando ao som de uma programação com cerca de doze bandas diferentes, enquanto montam acampamento para passar a noite.

Leão certamente gostará do que verá: durante toda a semana, esses grupos de jovens católicos de todo o mundo tomaram conta da área ao redor da Praça de São Pedro para a celebração especial do Jubileu, neste Ano Santo em que a expectativa é que 32 milhões de pessoas venham a Roma em peregrinação à sede do catolicismo.

Os jovens percorreram as ruas de paralelepípedo vestindo camisetas coloridas coordenadas, rezando o terço e cantando hinos com violões, bongôs e pandeiros. Usando suas bandeiras como lonas para se proteger do sol, eles tomaram praças inteiras para shows de rock cristão e palestras. Os fiéis esperaram por horas no Circo Máximo, uma grande arena próxima ao Coliseu, para confessar seus pecados a mil padres que ofereciam o sacramento em uma dúzia de línguas diferentes.

Neste sábado, os jovens começaram a chegar ao campo de Tor Vergata, no lado leste de Roma, para o clímax da celebração jubilar - o encontro com Leão.

O primeiro papa americano da história deve chegar de helicóptero no sábado à noite para presidir a vigília. Ele volta ao Vaticano para passar a noite e retorna no domingo pela manhã, em um passeio de papamóvel seguido pela missa.

Clima de Jornada Mundial da Juventude, 25 anos depois

O clima lembra uma Jornada Mundial da Juventude, o "Woodstock católico" que São João Paulo II inaugurou e tornou famoso no ano 2000, também no campo de Tor Vergata. Naquela ocasião, diante de cerca de 2 milhões de pessoas, João Paulo disse aos jovens peregrinos que eles eram as "sentinelas da manhã" no alvorecer do terceiro milênio.

Inicialmente, os organizadores esperavam 500 mil jovens neste fim de semana, mas Leão sugeriu que o número poderia chegar a 1 milhão.

"Está meio bagunçado, mas é isso que torna o Jubileu especial," disse Chloe Jobbour, uma católica libanesa de 19 anos que está em Roma com um grupo de mais de 200 jovens da Comunidade das Beatitudes, um movimento carismático com sede na França.

Ela contou, por exemplo, que levou duas horas para conseguir jantar na sexta-feira à noite, pois o restaurante de fast-food KFC foi sobrecarregado de pedidos. A escola salesiana que ofereceu hospedagem ao grupo dela fica a uma hora de ônibus. Mas Chloe, como muitos ali, não se incomoda com os perrengues: tudo faz parte da experiência.

"Não esperava que fosse diferente. Esperava que fosse assim," disse ela, enquanto membros de seu grupo se reuniam nos degraus de uma igreja perto do Vaticano para cantar e rezar antes de seguir para Tor Vergata.

Houve uma tragédia antes do início da vigília: o Vaticano confirmou que uma jovem egípcia de 18 anos, identificada como Pascale Rafic, morreu durante a peregrinação. Leão se encontrou no sábado com o grupo com o qual ela viajava e enviou suas condolências à família.

O clima colaborou na maior parte do tempo: embora os serviços de proteção civil da Itália estivessem preparados para temperaturas de até 34 °C, os termômetros não passaram dos 30 °C e não devem subir além disso.

Romanos incomodados, mas tolerantes

Os romanos que não fugiram da multidão foram impactados pelo aumento da demanda no já precário sistema de transporte público da cidade. Moradores compartilharam nas redes sociais vídeos de passageiros irritados com as plataformas do metrô lotadas de jovens e os pontos de ônibus congestionados, dificultando a ida e volta ao trabalho.

Mas outros moradores acolheram o entusiasmo dos jovens. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, gravou um vídeo de boas-vindas, exaltando o que chamou de "festa extraordinária de fé, alegria e esperança" trazida pelos jovens à Cidade Eterna.

"Acho maravilhoso," disse a cabeleireira romana Rina Verdone, que vive perto do campo de Tor Vergata e acordou no sábado com um aglomerado de policiais em frente à sua casa, parte da operação de segurança com 4 mil agentes montada para manter a ordem. "Você pensa que a fé, a religião estão em crise, mas isso prova que não é bem assim."

Verdone já havia feito planos para mudar seu trajeto de volta para casa naquele sábado à tarde, o que exigiria uma caminhada adicional de 1 quilômetro, porque temia que a "invasão" de jovens em seu bairro atrapalhasse sua linha de ônibus habitual. Mas disse estar mais do que disposta a fazer o sacrifício.

"A gente costuma pensar em invasão como algo negativo. Mas essa é uma invasão positiva," disse ela.