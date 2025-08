Peregrinação marca comemoração dos 136 anos do padroeiro de Paranapiacaba

Para celebrar os 136 anos do Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba, padroeiro da vila ferroviária formada a partir de 1860 pela companhia inglesa São Paulo Railway, será realizado neste domingo (3) o “Caminho Turístico Passos do Padre Capra”. O evento reúne visitas a monumentos históricos, cicloturismo, cultura e uma caminhada de 17 quilômetros entre Rio Grande da Serra e Paranapiacaba.

A jornada começa bem cedo, às 6h, em frente à Paróquia São Sebastião, localizada na Avenida Francisco Morais Ramos, 40, no Centro de Rio Grande da Serra.

Antes de seguir a rota traçada pelo missionário de São Carlos, Luiz Capra, haverá uma benção aos peregrinos. Pelo caminho, os fiéis farão paradas por edificações históricas como o monumento Divino Redentor, idealizado pelo padre e inaugurada em 1912.

A previsão de chegada na Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro da Pedreira, em Rio Grande da Serra, é por volta das 8h; na Capela Bom Jesus da Boa Viagem, em Campo Grande, Santo André, às 9h30; e na Igreja do Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba às 10h45. A partir das 11h será realizada a Santa Missa com o diácono Vagner na Capela São João Batista.

O encerramento do primeiro dia do tríduo será às 19h na Capela Nossa Senhora Aparecida com o padre André e os cantores Renata e Antonio.

As inscrições deverão ser efetuadas por meio do link: https://forms.gle/weBtNFLmBaMhFc5U6.

Recomenda-se utilizar roupas leves; levar um kit reserva de roupas e blusa de frio; calçados confortáveis com solado antiderrapante; usar meias de algodão; carregar mochilas pequenas com capa de chuva, lanches e água; evitar carregar objetos na mão ou usar sacolas; não esquecer de levar protetor solar e repelente, boné ou chapéu.

“A história da Vila é marcada também pelo turismo religioso. Para quem não conhece a vida do Padre Capra, o padroeiro de Paranapiacaba, esta é uma ótima oportunidade de celebrar a sua passagem pela região”, afirma o subprefeito de Paranapiacaba e Parque Andreense, Fabio Picarelli.