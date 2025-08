Humorista Marco Luque traz show a São Caetano

O espetáculo de humor É Disso Que Eu Tô Falando promete arrancar gargalhadas do público hoje, às 21h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Na apresentação, o humorista Marco Luque dá vida a personagens marcantes como Jackson Faive, um motoboy paulistano irreverente; Mustafary, um rastafári com pegada ambientalista; Mary Help, uma diarista desastrada; e Silas Simplesmente, um taxista para lá de hilário.

Segundo o artista, o repertório multifacetado reflete a cultura e o cotidiano do brasileiro. “Cada um dos personagens tem uma personalidade e um modo de ver o mundo. Com isso, a expectativa é que muitas pessoas possam se identificar e se divertir”, afirma Luque, que já compôs a bancada do CQC (TV Band), participou do quadro fixo no Altas Horas (TV Globo) e na atração Nova Escolinha do Professor Raimundo (2017 e 2018).

Ingressos para a apresentação, que será única, estarão disponíveis na bilheteria e podem ser adquiridos pelo site https://www.bilheteriaexpress.com.br/. As entradas custam de R$ 50 a R$ 130. A atração é indicada para pessoas com mais de 14 anos.

O apresentação conta com direção de Guilherme Rosa. O Teatro Paulo Machado de Carvalho fica na Alameda Conde de Porto Alegre, 840, no bairro Santa Maria.