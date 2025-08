Entrega de reforma do campo do Detroit tem presença de Marcelinho Carioca em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Marcelo Lima (Podemos), entregou neste sábado (2) a reforma completa do campo de futebol do Detroit, na região do bairro dos Casa. Recheada de emoção, a reinauguração do espaço, localizado na Rua das Perobas, próximo ao Parque Linear do Ipês, contou com as presenças do chefe do Executivo e do ex-jogador Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians.

O investimento total nas obras se deu no valor de R$ 2,6 milhões, sendo R$ 2,1 milhões de emenda parlamentar do então deputado federal Marcelo Lima e outros R$ 502,8 mil do erário do município. A intervenção no local – denominado Estádio Raul Marques de Brito -, encabeçada pela Secretaria de Serviços Urbanos, consistiu no processo de drenagem do solo, instalação de gramado sintético, troca do alambrado, implantação de refletores com tecnologia LED e pintura geral.

A reinauguração do campo renovado integra a programação de aniversário de 472 anos de São Bernardo. “Mês de muita entrega. Essa é uma conquista importante para a comunidade do Jardim Detroit e toda a região dos Casa. Temos uma das maiores ligas de futebol amador do Brasil. Queremos deixar um legado de construção, união, autoestima e realizações que possam mudar a vida das pessoas, motivando de crianças até a melhor idade. Esporte transforma vidas, e acreditamos nisso. Prova disso é o próprio Marcelinho, que está aqui, é oriundo da periferia e por meio do esporte ganhou o País, com destaque nacional e mundial”, pontuou o prefeito Marcelo Lima.

Com a jaqueta do Estrela D - time de futebol amador da cidade e que irá utilizar o espaço, dividindo também com o Sociedade Esportiva Detroit -, Marcelinho Carioca destacou o investimento do poder público na revitalização de equipamento esportivo na periferia. “Sou de comunidade. A comunidade precisa ter voz e vez, e essa gestão municipal, diferenciada, está fazendo isso. A política é a arte de construir, realizar e transformar. Muito feliz em estar aqui na reinauguração, honrado com o convite. Crianças, jovens e idosos poderão aqui praticar esporte como meio de inclusão social, longe das drogas.”

No entorno dos 6.800 metros quadrados do terreno, houve também ações de acessibilidade, reestruturação do edifício anexo já existente, implementação de sanitários acessíveis, reforma dos vestiários e substituição de telhas.