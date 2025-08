São Bernardo contra Tombense pela Série C; escalações e onde assistir

Em alta e firme na briga pelas primeiras posições da Série C, o São Bernardo encara o Tombense, atual lanterna, para tentar se aproximar de uma vaga antecipada nos quadrangulares. O jogo acontece neste domingo (3), no Estádio Primeiro de Maio, às 16h30 (horário de Brasília), pela 15ª rodada da competição.

O Tigre chega embalado por seis rodadas sem perder, com vitórias sobre Anápolis-GO, Ponte Preta e Ypiranga-RS, além de empates diante de Ituano, Botafogo-PB e Confiança-SE. A última derrota do time na Série C foi na oitava rodada, diante do CSA-AL. Com 23 pontos, o time ocupa a quinta posição e está a poucos passos de confirmar presença na fase decisiva pelo terceiro ano consecutivo.

Para o duelo, o técnico Ricardo Catalá terá desfalques importantes: o zagueiro Matheus Salustiano cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante Lucas Reis está fora após expulsão. Em compensação, o São Bernardo contará com os retornos do zagueiro Rafael Forster e do lateral-direito Hugo Sanches, reforçando o sistema defensivo para tentar ampliar a invencibilidade.

LEIA TAMBÉM:

Revelado pelo São Bernardo FC, Samuel Lino é anunciado como reforço mais caro da história do Flamengo



Do outro lado, o Tombense atravessa seu pior momento na Série C. A equipe mineira não vence há dez rodadas, somando cinco empates e cinco derrotas — sequência que derrubou o técnico Raul Cabral. O comando agora é de Marcelo Chamusca, que estreou com derrota para o Confiança por 3 a 2 e, na rodada seguinte, empatou com o Maringá-PR em 1 a 1. Com apenas 12 pontos, o Carcará busca reação imediata para sair da lanterna.

O time visitante também chega com mudanças. O atacante Anderson Ligeiro retorna após suspensão, enquanto Zé Eduardo e o lateral-esquerdo Kaike estão fora pelo acúmulo de cartões amarelos.

Prováveis escalações:

São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Helder Maciel, Rafael Forster e Pará; Romisson Lino, Dudu Miraíma e Foguinho; Pedro Felipe, Rodolfo e Echaporã.

Técnico: Ricardo Catalá

Tombense: Matheus Aurélio; Júlio Henrique, Ianson, Roger Carvalho e Dudu Mandai; Rickson, Lucas Mila e Jefferson Renan; João Pedro, Rafael Silva e Anderson Ligeiro.

Técnico: Marcelo Chamusca

Arbitragem: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: SportyBet+