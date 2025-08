Chargista lança livro que ajuda destravar a criatividade

O jornalista e ilustrador Sergio Ribeiro, o Seri, que presta serviço no setor de artes ao Diário, publica seu sexto livro Ih Agora? Criatividade e Bloqueios Criativos Para Leigos Como Eu. A venda da obra, com opções diferentes de brindes e preços, acontece pelo site Catarse. A meta, segundo o autor, é arrecadar por meio da plataforma colaborativa R$ 20 mil para viabilizar o projeto – cobrir os custos com gráfica, entregas e demais processos editoriais.

O livro conta com a entrevista de mais de 20 profissionais dos mais variados segmentos. As participações foram categorizadas pelo escritor como “razão” e “desra-zão”, de acordo com os trabalhos mais associados à criatividade ou os mais “fora da caixinha”. “Tive a ideia de falar não só com quem lida diretamente com a criatividade durante o trabalho. Não queria ouvir apenas publicitários ou músicos, por exemplo. Foi então que procurei dragqueens, professores e até mesmo o idealizador de um projeto antimanicomial, a fim de entender como internos utilizavam a criatividade para fins terapêuticos”, explica.

Segundo Seri, a ideia de escrever sobre bloqueio criativo a partir da escuta de outros trabalhadores nasceu na pandemia de Covid, em 2021. Depois de cinco anos de projeto, a expectativa é lançar o livro em 6 de setembro. “Até lá vão surgindo as <CW20>oportunidades para levar os exemplares a vários lugares. Em breve terá uma feira de literatura em Santos (entre os dias 22 a 25). Antes, deverei fazer um pré-lançamento em Piracicaba”, afirma sobre o próximo evento, com data ainda em aberto.

Dentro do seu propósito criativo, a publicação é recheada de charges, caricaturas, cartuns e infográficos coloridos. Outro diferencial do livro, de acordo com Seri, é o espaço dado à diversidade. Segundo o ilustrador, nos capítulos que fecham o livro estão participações especiais de pessoas transgêneras e negras.

No final de cada capítulo, o livro ainda apresenta análises, dicas e conselhos práticos para destravar um cotidiano mais funcional e criativo. O conteúdo pode ser adquirido em https://www.catarse.me/ih_agora_, por preços diferentes, que dão acesso a brindes específicos.

O selo editorial do lançamento de Seri é do Clube do Desapego Literário.